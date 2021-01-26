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26.01.2021 - 09:54 | | DHA

Metrobüslerde yeni dönem! Tarih oldu, bugün başladı

İstanbul'da toplu taşımanın en önemli yükünü çeken metrobüslerde bugünden itibaren kod uygulamasına son verildi. Araçların ışıklı tabelalarında sadece gideceği yön yazıldı.

Metrobüslerde yeni dönem! Tarih oldu, bugün başladı

İETT'nin aldığı karar ile metrobüslerin ışıklı tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine gideceği son istasyonun adı yazıldı.

Böylece bu hatlarda en fazla rağbet gören Avcılar-Söğütlüçeşme'yi simgeleyen 34AS ve Beylikdüzü ile Zincirlikuyu  arasındaki hatta kullanılan 34BZ kodları da artık tarihe karıştı.

Ölümden kıl payı böyle kurtuldularBursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.
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