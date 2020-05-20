Meyvede ‘bereket’ yılı

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çilek, erik, kiraz gibi rengarenk meyveler tezgahları süslemeye başladı. Yaz aylarına girilmesiyle meyve-sebze piyasasında da ‘bereket’ bekleniyor. Bu yıl çiçek açma döneminde hava şartlarının da iyi gittiğini söyleyen üreticiler, meyvelerde verim artışı bekliyor. Kovid-19 salgınına rağmen mayıs ayıyla birlikte birçok ilde yaz meyvelerinin hasadı başladı. Hasatta çalışan işçiler de belirli önlemleri alarak işlerini sürdürüyor. Perakende satış noktalarında yaz meyvelerinin yüksek fiyattan satılmasına karşın ise hasat arttıkça fiyatların düşeceği belirtiliyor.



Verimde artış var



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, meyvede bu yıl bolluk ve bereket yılı olduğunu söyledi. Birçok üründe hava şartlarının çiçek açma döneminde iyi gittiği için artış olduğunu belirten Uçak, “Kiraz, erik, kayısı, çilek hepsinde en az yüzde 20-25 oranında artış var” dedi. Uzakdoğu pazarına ağırlık verdiklerini dile getiren Uçak şöyle devam etti: “Gümrüklerde ve ihracatımızda sorun yok, olursa da ilgili bakanlıklar anında çözüm odaklı ilgileniyor.”

Mersin Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, can eriğinde hasadın iyi gittiğini ve üreticinin sezondan memnun olduğunu dile getirdi. Kar, “Ürün dış ve iç pazara sorunsuz gidiyor. Bu yıl yeşil erikte 20 ton üretim bekliyoruz” dedi.





Hijyen önemli



Antalya Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, çilek hasadının sürdüğünü ve tarla fiyatının 2-2.5 lira olduğunu belirtti.

Bursa İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ilçede kiraz hasadının yeni başladığını, 20 gündür süren çilek hasadından ise bu yıl 36 bin ton ürün beklediklerini söyledi. Çelik, “Rusya, Ukrayna, Avrupa’ya şu an ihracat yapıyoruz. Çileğin tarlada fiyatı 8 lira” diye konuştu.

Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, hasat yapılırken hijyen kurallarına dikkat edildiğini belirterek, “Serada dezenfektan, eldiven kullanılıyor. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz” dedi.



Aracı kazanıyor



Manisa Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, hasat yeni olduğu için erikte tarla fiyatının yüksek olduğunu belirterek, “Çiftçiden çok aracılar kazanıyor. Bununla ilgili bir düzenleme talep ediyoruz. Girdi maliyetleri her yıl yükseliyor. Bu da fiyatları etkiliyor” ifadelerini kullandı.



Kirazda bu yıl hedef büyük

İhracatta geçen yıl rekor kıran kiraz üreticileri bu yıl da yüksek verim ve kaliteyle yeni bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2019 yılında 80 bin 375 tonluk kiraz ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracattan 183.1 milyon dolar elde edilirken bu yılki hedef ise 200 milyon dolar. Geçen yıl çilek ihracatı ise 25.2 milyon dolar olarak gerçekleşirken erik ihracatı ise yaklaşık 18 milyon dolar civarında yapıldı.



‘İlk hasatta ürün fiyatı yüksek olur’

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, ilk hasatta ürün fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Yıldırım, “Bunun nedeni ise ilk hasatta ürünün az olması. Hasat oranı arttıkça ve ürün bollaşınca fiyatlar da düşer” dedi. Üretici ve tüketici fiyatlarının önemli iki nokta olduğunu dile getiren Yıldırım, “Bu yıl üretiminde çok sorun olan bir ürün yok, ürün çok. Yalnızca Kovid-19 salgını nedeniyle lojistik kanallarda maliyetler arttığı için fiyatlar yüksek olabiliyor” diye konuştu.



Tarım işçilerine sosyal mesafe kuralı



Manisa Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kiraz hasadının 20 Mayıs gibi başlayacağını belirtti. Erkenci kiraz hasadının yapıldığını ve erkenci kirazda üretimin az olduğunu söyleyen Yalvaç, “Üretimimiz geçen yılla aynı olur. Tarla fiyatının da 15-16 lira olması bekleniyor. Ürün bollaşınca fiyatlar da düşer. 20’yi aşkın ülkeye buradan kiraz ihracatı yapılıyor” dedi.



Bine yakın tarım işçisinin Manisa Salihli’ye geldiğini dile getiren Cem Yalvaç, “Tarım işçilerimiz genellikle Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır’dan geliyor. Geldikten sonra hastanede kontrolleri yapılıyor. Ayrıca üçer metre mesafeli yerlerde kalıyorlar” diye konuştu.



‘Avrupa’da önemli yer edinebiliriz’



Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, erik ve çilek ihracatının sınırlı olduğunu belirterek, “Bu alanda en önemli kalemimiz kiraz. Bayramdan sonra işler yoğunlaşacak. Bir sorun çıkmazsa bu yıl ürünlerin bol ve kaliteli olmasını bekliyoruz” dedi. Avrupa’ya en fazla kiraz tedariki yapan İtalya ve İspanya’da üretimin azaldığını belirten Yazgan, bu durumun Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi. Yazgan, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalga olmazsa Türkiye’nin tarımsal üretim alanında Avrupa’da önemli bir yer edinebileceğini sözlerine ekledi.