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    HaberlerEkonomi Haberleri Migros’tan daha çok kadın yönetici sözü
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    20.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Migros’tan daha çok kadın yönetici sözü

    Migros, Lead Network Avrupa’nın üst düzey görevlerde kadın yönetici oranını artırmayı hedefleyen “CEO Taahhüdü”ne imza attı.

    Migros’tan daha çok kadın yönetici sözü

    Türkiye başkanlığını Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman’ın yürüttüğü Lead Network’ün projesi kapsamında Migros, 2023 yılına kadar üst düzey kadın yönetici oranını 5 puan artırmayı taahhüt etti. Migros İcra Başkanı Özgür Tort, “LEAD Network Avrupa’nın ve ayrıca LEAD Network Türkiye’nin aktif üyelerinden biri olarak, iş yerlerinde sağlanan cinsiyet ve fırsat eşitliğinin toplumsal düzlemde de dönüştürücü etki yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

     Migros, yüzde 40 ile en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Migros, kariyer planlamalarını cinsiyet ayrımı yapmadan, mevcut görevleri, yetkinlikleri ve gelişim alanlarını göz önünde bulundurarak, detaylı çalışmalarla gerçekleştiriyor. Kadın yöneticileri artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Migros’un, gelecekteki yöneticilerin yetiştirildiği ‘Liderlik Yolu’ eğitim programının katılımcılarının yüzde 42’si de kadın çalışanlardan oluşuyor. Kadınların her alanda yeni meslekler edinmelerini destekleyen Migros’un kendi yetiştirdiği 300 kadın kasabı bulunuyor. Türkiye’de kadın kasap oranı yüzde 1 iken Migros’ta bu oran yüzde 10.

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