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    HaberlerEkonomi Haberleri Migros’tan Tarım Kredi hamlesi...
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    26.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Migros’tan Tarım Kredi hamlesi...

    Migros, tüketicilerin uygun fiyatlarla en taze ürünlere ulaşmasını sağlamak ve üreticinin güçlenmesine destek olmak hedefiyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile sürdürdüğü iş birliğini artırarak devam ettirdiğini duyurdu.

    Migros’tan Tarım Kredi hamlesi...

    Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Ekmel Baydur ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç’ın katılımıyla Antalya’daki çalıştayda, potansiyel kooperatiflerin yöneticileri ile Migros yetkilileri bir araya geldi. Yıllık 600 milyon TL’yi aşan meyve sebze alımını kooperatif ve direkt üreticilerden temin eden Migros, çalıştayda kooperatifler ile yeni iş birlikleri yaparken, 2020 meyve sebze alım miktarı hedefini 2 katına çıkararak 100 milyon TL yaptı.

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