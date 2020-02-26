Migros’tan Tarım Kredi hamlesi...

Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Ekmel Baydur ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç’ın katılımıyla Antalya’daki çalıştayda, potansiyel kooperatiflerin yöneticileri ile Migros yetkilileri bir araya geldi. Yıllık 600 milyon TL’yi aşan meyve sebze alımını kooperatif ve direkt üreticilerden temin eden Migros, çalıştayda kooperatifler ile yeni iş birlikleri yaparken, 2020 meyve sebze alım miktarı hedefini 2 katına çıkararak 100 milyon TL yaptı.