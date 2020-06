Mıknatıs Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Mıknatısların tarihi, manyetik taşların ilk keşifleriyle başlar. 1845'ten itibaren bu tür taşlara manyetit adı verilmeye başlanır. Volkanik aktivite ile doğal bir şekilde gelişen ve kendi manyetik özelliğine sahip, çoğunlukla siyah demir ve oksijen veya demir hidroksit mineralidir.



Mıknatıs Nedir?



Mıknatısın sade tanımı; “Manyetik alan üretme becerisi olan ve farklı kutupları çekme özelliği bulunan bir nesnedir.” şeklinde ifade edilir. Mıknatısların daha detaylı ve karmaşık tanımları da mevcuttur. Fakat bu tanım diğer anlatımlara göre kapsamlı ve anlaşılırdır.



Mıknatıs Hangi Alanlarda Kullanılır?



Mıknatısların kullanım alanları şunlardır:

- Mıknatıslar manyetik iğneler ve denizci pusulası oluşturmak için kullanılır.

- Kalıcı mıknatıslar jeneratörlerde, elektrikli hızlandırıcılarda ve elektrik motorlarında kullanılır.

- Elektromıknatıslar hoparlörlerde, elektrikli çanlarda ve elektrikli vinçlerde kullanılır.

- Demir dolguyu diğer katı karışımdan ayırmak için mıknatıslar kullanılır.



Mıknatıs Özellikleri Nelerdir?



Mıknatısın özellikleri:



- Cazip özellik: Bu özellik, kutupların uçlarındaki manyetik gücün güçlü olduğunu kanıtlar.

- Direktif özelliği: Bu özellik, mıknatısı havada asılı tutarak mıknatısın hangi direğinin kuzey ve güneyde olduğunu anlamaya yardımcı olur.

- Manyetik Kutuplar Yasası: Kutuplar birbirini iter.

- Çift özelliği: Bir mıknatıs iki parçaya kesildiğinde, her iki parça da bir kuzey kutbu ve güney kutbu olacaktır.

- Mıknatıslanma testi: Bu test, demir bir çubuğun ve mıknatısın çekim kuvvetini veya itme kuvvetini kontrol ederek belirli bir çubuğun mıknatıslanmış olup olmadığını kontrol etmek için yapılır.



Bu özellikler biraz daha açıklanacak olursa:



- Bir mıknatıs demir talaşlarına batırıldığında, mıknatısın uçlarında çekim maksimum olduğu için demir talaşlarının mıknatısın ucuna yapıştığını gözlemleyebilirsiniz. Bu uçlar mıknatısların kutupları olarak bilinir.

- Manyetik kutuplar daima çiftler halinde bulunur.

- Bir mıknatıs orta havada serbestçe asıldığında, daima kuzey-güney yönünü gösterir.

- Bu mıknatıslar arasındaki mesafe daha az olduğunda iki mıknatıs arasındaki manyetik kuvvet daha büyüktür.



Verilen bu bilgiler ışığında mıknatıslar hakkındaki bilgilerin ne kadar değerli olduğu da anlaşılmaktadır. Günlük hayatta her an yanınızda olan mıknatısların hayatın kolaylaşmasında etkisi şüphesiz çok büyüktür.