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    HaberlerEkonomi Haberleri Mikro işletmelere ‘online mağaza’
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    31.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mikro işletmelere ‘online mağaza’

    Elektronik para kuruluşu Param, yeni ürünü ParamTIK ile mikro işletmelerin sosyal medya hesaplarını bir online satış mağazasına dönüştürüyor.

    Mikro işletmelere ‘online mağaza’

    Param CEO’su Emin Can Yılmaz, “Bir internet sitesi bile olmadan satış yapmaya imkan veren ParamTIK ürünümüzle örgüden pastaya, takıdan resime kadar yeteneklerinden gelir elde etmek isteyenlere sosyal medya hesapları üzerinden satış imkanı sunuyoruz. Ürünümüzü bugüne kadar serbest tasarımcı ve yazılımcılar yoğun şekilde kullanırken, pandemi döneminde online eğitim koçluğu, ev yapımı sağlıklı gıda satışı yapanların da yoğun talebi oldu” şeklinde konuştu.

    Yapılan satış bedeli üzerinden düşük komisyon oranlarıyla hizmet verdiklerini belirten Emin Can Yılmaz, “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, bu dönemde iş modelini değiştirmek zorunda kalan işletmelere olabildiğince destek olmak istiyoruz, bu sebeple kullanıcılarımızdan herhangi bir üyelik bedeli ya da sabit ücret talep etmiyor” dedi.

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