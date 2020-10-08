Mili Piyango Onlina Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama 7 Ekim 2020

Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye için çekiliş dün akşam yapıldı. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı. Devreden büyük ikramiye tutarı 68 Milyon 742 bin 871 TL oldu.

7 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

17 - 26 - 37 - 38 - 41 - 85 - 67

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bir sonraki çekiliş 10 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Çılgın Sayısal Loto sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak açıklanıyor.

ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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