Milli Dayanışma çığ gibi büyüyor

Şirketler kampanyaya para yardımının yanı sıra ürün ve hizmetleriyle de destek oluyor.

Akfen otelini sağlıkçılara açtı



Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Eskişehir İbis otelinin kapılarını sağlık çalışanları için ücretsiz açtı. Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, "Toplum sağlığını kendi yaşamlarının önünde tutarak görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına Eskişehir otelimizi tahsis ettik. Kendi evlerine gidip risk oluşturmak istemeyen sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak otelimizde ağırlayıp, kendilerine bir nebze destek olmak istiyoruz" dedi.



3 milyon kişiye gıda yardımı



PepsiCo Türkiye, risk altındaki ihtiyaç sahiplerine gıda bankaları aracılığıyla 12 milyon TL’yi aşan değerde temel gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunacak. Bu destekler Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişiye ulaşacak. PepsiCo Vakfı da önümüzdeki dört hafta boyunca, salgınla mücadele eden ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara, çalışanlarının yapacağı bağışların iki katını bağışlayacak. Böylece çalışanların seçtiği kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 13 milyon TL’den fazla destek sağlanacağı öngörülüyor.



Sağlıkçılara ücretsiz servis



Vestel, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve müşteriye yönelik hizmetlerini Kovid-19 gündemi doğrultusunda güncelledi. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Vestel olarak ülkemizin bu mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi. Bu kapsamda Vestel, hastanelere beyaz eşya ve küçük ev aletleri bağışladı. Servis elemanları 65 yaş üstüne giderken bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. Sağlık çalışanlarına 7/24 ücretsiz servis hizmeti sağlanıyor. Ayrıca sokak hayvanlarına mama bırakılıyor



1.5 milyon liralık destek verdi



Akkök Holding ve bünyesindeki şirketler adına Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL’lik bağış yapıldı. Akkök Holding bünyesinde bulunan Aksa Akrilik ve DowAksa, Yalova Devlet Hastanesi’ne 100 bin TL’lik ekipman desteği sağlandı. Ak-Kim, ilçelere dağıtılmak üzere genel hijyen ve dezenfeksiyon malzemesi bağışlandı. Gizemfrit, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 120 bin TL değerinde ventilatör verdi.



Akenerji, Cerrahpaşa Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi’ne tulum, monitör, tıbbı malzeme ve ekipman yardımı yaptı.





Yardım seferberliği



OYKA: OYKA Kağıt Ambalaj, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan kampanyaya 1.5 milyon TL destek sağladığını açıkladı.



OMSAN: OMSAN, yeni tip koronavirüs nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL bağış yaptı.



Akdeniz Kimya: Akdeniz Kimya, Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek sağladığını duyurdu.

Renault MAİS: Renault MAİS, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağlıyor.



MOPAK: Mopak, sosyal medya hesaplarında başlattığı Gökkuşağı projesiyle sağlık çalışanlarına tıbbi ekipman desteği sağladı.



Arzum: Güneş Plastik ile bir araya gelen Arzum, sağlık çalışanları için 10 bin adet yüz koruyucu siper maske üretimine başladı.

