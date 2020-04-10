BİST95.8340EURO7,330,50USD6,690,25ALTIN360,900,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Milli Dayanışma çığ gibi büyüyor
    ABONE OL
    10.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Milli Dayanışma çığ gibi büyüyor

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na da destekler devam ediyor.

    Milli Dayanışma çığ gibi büyüyor

    Şirketler kampanyaya para yardımının yanı sıra ürün ve hizmetleriyle de destek oluyor.

    Akfen otelini sağlıkçılara açtı

    Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Eskişehir İbis otelinin kapılarını sağlık çalışanları için ücretsiz açtı. Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, "Toplum sağlığını kendi yaşamlarının önünde tutarak görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına Eskişehir otelimizi tahsis ettik. Kendi evlerine gidip risk oluşturmak istemeyen sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak otelimizde ağırlayıp, kendilerine bir nebze destek olmak istiyoruz" dedi.

    3 milyon kişiye gıda yardımı

    PepsiCo Türkiye, risk altındaki ihtiyaç sahiplerine gıda bankaları aracılığıyla 12 milyon TL’yi aşan değerde temel gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunacak. Bu destekler Türkiye genelinde 3 milyondan fazla kişiye ulaşacak. PepsiCo Vakfı da önümüzdeki dört hafta boyunca, salgınla mücadele eden ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara, çalışanlarının yapacağı bağışların iki katını bağışlayacak. Böylece çalışanların seçtiği kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 13 milyon TL’den fazla destek sağlanacağı öngörülüyor.

    Sağlıkçılara ücretsiz servis

    Vestel, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve müşteriye yönelik hizmetlerini Kovid-19 gündemi doğrultusunda güncelledi. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Vestel olarak ülkemizin bu mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” dedi. Bu kapsamda Vestel, hastanelere beyaz eşya ve küçük ev aletleri bağışladı. Servis elemanları 65 yaş üstüne giderken bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. Sağlık çalışanlarına 7/24 ücretsiz servis hizmeti sağlanıyor. Ayrıca sokak hayvanlarına mama bırakılıyor

    1.5 milyon liralık destek verdi

    Akkök Holding ve bünyesindeki şirketler adına Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.5 milyon TL’lik bağış yapıldı. Akkök Holding bünyesinde bulunan Aksa Akrilik ve DowAksa, Yalova Devlet Hastanesi’ne 100 bin TL’lik ekipman desteği sağlandı. Ak-Kim, ilçelere dağıtılmak üzere genel hijyen ve dezenfeksiyon malzemesi bağışlandı. Gizemfrit, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 120 bin TL değerinde ventilatör verdi.

    Akenerji, Cerrahpaşa Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi’ne tulum, monitör, tıbbı malzeme ve ekipman yardımı yaptı.

    Yardım seferberliği

    OYKA: OYKA Kağıt Ambalaj, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan kampanyaya 1.5 milyon TL destek sağladığını açıkladı.

    OMSAN: OMSAN, yeni tip koronavirüs nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL bağış yaptı.

    Akdeniz Kimya: Akdeniz Kimya, Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL destek sağladığını duyurdu.

    Renault MAİS: Renault MAİS, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağlıyor.

    MOPAK: Mopak, sosyal medya hesaplarında başlattığı Gökkuşağı projesiyle sağlık çalışanlarına tıbbi ekipman desteği sağladı.

    Arzum: Güneş Plastik ile bir araya gelen Arzum, sağlık çalışanları için 10 bin adet yüz koruyucu siper maske üretimine başladı.

    Ordu'da korkutan depremOrdu Korgan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evde psikolojinizi nasıl korursunuz?

    Evde psikolojinizi nasıl korursunuz?

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Cumhuriyet laiklik temeline oturtuldu

    Cumhuriyet laiklik temeline oturtuldu

    Sıradaki Haber