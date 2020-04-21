Milli dayanışma kampanyasına anlamlı destek!

ASTAŞ Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Vedat Aşçı ve Hong Konglu iş ortağı Mr. Kai Johan Jiang, birlikte çok anlamlı bir desteğe öncülük ettiler.

Tüm dünyayı tehdit eden pandemiye karşı, Sağlık Bakanlığına birlikte 3 Milyon TL’lik tıbbi malzeme bağışı yapan iş adamları, aynı zamanda önemli bir uluslararası dayanışma örneği gösterdiler.