21.04.2020 - 10:46 |
Milli dayanışma kampanyasına anlamlı destek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek olan isimlerden ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, aynı zamanda uluslararası bir dayanışmaya da öncülük etmiş oldu.
ASTAŞ Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Vedat Aşçı ve Hong Konglu iş ortağı Mr. Kai Johan Jiang, birlikte çok anlamlı bir desteğe öncülük ettiler.
Tüm dünyayı tehdit eden pandemiye karşı, Sağlık Bakanlığına birlikte 3 Milyon TL’lik tıbbi malzeme bağışı yapan iş adamları, aynı zamanda önemli bir uluslararası dayanışma örneği gösterdiler.
Korkutan uyarı: Hazır olmalıyız, geliyorlar!Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türlerinin son yıllarda görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu zararlılara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.