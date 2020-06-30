Milli elektrikli tren bu yıl rayda

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) tesislerinde üretilen milli elektrikli trenin fabrika testleri yapıldı. Törenle yapılan testlere, Karaismailoğlu’nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhan Kocaarslan da katıldı. Trenin, testlerinin tamamlanmasının ardından bu yıl sonuna doğru raylara ineceğini açıklayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Üretimi tamamlanan prototip sette yüzde 60 yerlilik oranı gerçekleştirilmiştir. Seri üretim için ise yüzde 80 yerlilik oranı hedeflenmiştir. Saatte 160 kilometre hızındaki bu projenin tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan 225 kilometrelik ‘Tren Seti’ projesi, 2021 yılında raylara indirilecektir.”

‘Beyin’ Aselsan’dan

Törende konuşan Bakan Mustafa Varank ise raylı sistemlere yapılan yatırımların son derece kıymetli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Trenin beyni olarak tabi edebileceğimiz kontrol sistemi, izleme sistemi Aselsan ile birlikte gerçekleştirildi. Böylelikle ilk defa donanım yazılım ve algoritma içeriğiyle birlikte yerli sanayimiz ile birlikte üretilmiş oldu.”