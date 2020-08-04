Milli elektronik kelepçe teste hazır

SİP kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nce denetimli serbestlik altındaki hükümlülerin, haklarında hükmedilmiş yükümlülüklerinin infazı sürecinde rehabilitasyonunun sağlanması, toplumla bütünleştirilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması ve cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturulması amacıyla Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı ihalesi yapıldı.

İhaleyle elektronik izleme yazılımıyla elektronik kelepçe, ev hapsi ünitesi, mağdur izleme ünitesi, anlık takip sistemi, alkol izleme ünitesi ve bu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanmaya, geliştirilmeye ve üretilmeye başlandı.

Test aşamalarının ardından 1 Ocak 2021’den itibaren yabancı ürünler yerini milli ürünlere bırakacak.

Bakan Varank, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile kelepçeleri üreten ve Bilişim Vadisi’nde faaliyetlerini sürdüren Ortem firmasını ziyaret etti.

Önceki süreçlerde elektronik kelepçelerin tamamının yurt dışından ithal edildiğini bildiren Varank, şunları ifade etti:

“Bu sene Sayın Adalet Bakanımızla ‘SİP ile yeni çıkılan ihalede nasıl bir yerlileşme yapabiliriz?’ diye yola çıktık. Eylülde ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak.”

Panik butonu olabiliyor

Bakan Varank, ürünün, denetimli serbestlik uygulamaları yanında özellikle kadına yönelik şiddette ve uzaklaştırma cezalarında kullanıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Panik butonu olarak kullanılıyor. Adalet Bakanlığımızın yeni tip infaz uygulamalarının yanında özellikle kadına yönelik şiddette teknolojik ürünlerle kadınlarımızın korunması da önemli. Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli ve milli ürünler kullanması için farkındalık oluşturuyoruz.”