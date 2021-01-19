19.01.2021 - 09:24 |
Milli Piyango 19 Ocak çekilişinde büyük ikramiye tam 6 milyon TL! Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak?
Milli Piyango 19 Ocak çekilişi için geri sayım devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango'nun 2021 yılı içerisindeki ikinci çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Satın alınan biletlerin alınması veya Milli Piyango Online üzerinden bilet alınması ile oynanabilen çekilişin sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki Milli Piyango çekilişi saat kaçta?
Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihllerin belirlendiği Milli Piyango çekilişinin Ocak ayı içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango'nun 19 Ocak çekilişinde büyük ikramiye tutarı olarak 6 milyon verilecek. Peki Milli Piyango çekilişi bu akşam saat kaçta?
MİLLİ PİYANO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi 15:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17:30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ'NDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI