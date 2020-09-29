Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Milli Piyango çekilişi...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Milli Piyango oyununda büyük ikramiye için geri sayım başladı. Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bu hafta 3 milyon TL hangi bilete çıkacak merak konusu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

29 Eylül Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da millipiyangoonline.com'da canlı olarak yapılacak. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da gerçekleşecek. Çekilişi millipiyangoonline.com'da takip edebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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