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    HaberlerEkonomi Haberleri Milli Piyango çekilişi kaçta başlıyor? 19 Eylül Milli Piyango online bilet sorgulama
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    19.09.2020 - 09:58 |

    Milli Piyango çekilişi kaçta başlıyor? 19 Eylül Milli Piyango online bilet sorgulama

    Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşmeye devam eden geleneksel oyun Milli Piyango'da bugün çekiliş var. Milli Piyango artık online olarak da oynanabiliyor. Peki, 19 Eylül Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak?

    Milli Piyango çekilişi kaçta başlıyor? 19 Eylül Milli Piyango online bilet sorgulama

    Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Milli Piyango'da çekiliş için geri sayım başladı. Özel çekilişler ve her ayın 9, 19 ve 29'unda Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Son çekilişi 9 Eylül'de yapılmıştı. 3 Milyon TL için çekiliş bugün gerçekleşecek.

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ KAÇTA BAŞLIYOR?

    19 Eylül Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Çekiliş Millipiyangoonline.com, Milli Piyango TV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek. Amorti çekilişi ise 17.30'da olacak.

    MİLLİ PİYANGO ONLİNE OYNANABİLİYOR

    Milli Piyango yeni dönemde artık millipiyangoonline.com'da online olarak oynanabiliyor. Bayilerden bilet alınabileceği gibi Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden de bilet seçimi yapabiliyorsunuz.

    MİLLİ PİYANGO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

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