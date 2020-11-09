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09.11.2020 - 14:13 |

Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon TL! Milli Piyango çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. Kasım ayı içerisindeki ilk çekilişin gerçekleştirileceği Milli Piyango'da bugün verilecek olan büyük ikramiye tutarı 4 milyon TL olarak duyuruldu. Satın aldıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet edeceğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. Peki Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta?

Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon TL! Milli Piyango çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango'nun Kasım ayı içerisindeki ilk çekilişi bugün gerçekleştirilecek. 4 milyon TL'lik büyük ikramiye tutarı ile binlerce vatandaşın umut kapısı olarak görülen Milli Piyango şans oyununda daha önceden basılı olan biletlerin satın alınmasının ardından gerçekleştirilen çekiliş sonucunda biletin üzerinde yer alan numaraların tamamının aynı olması halinde büyük ikramiye kazanılıyor. Aynı zamanda bilet üzerinde yer alan son iki rakam amorti ikramiyesi gibi farklı ikramiyeler elde edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 15:30'da çekilmeye başlanacak. 17:30'da büyük ikramiye ve amorti çekilişi yapılacak.

MİLLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

 

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