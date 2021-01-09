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09.01.2021 - 11:38 |

Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango 9 Ocak çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL

Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. 2021 yılının ilk Milli Piyango çekilişinde dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı belli oldu. Buna göre Milli Piyango 9 Ocak çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli 6 milyon TL'nin sahibi olacak. Kısıtlamalar nedeniyle henüz Milli Piyango bileti alamayan vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden kolayca bilet satın alabiliyor. Peki Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango 9 Ocak çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL

Milli Piyango 9 Ocak çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango'nun Yılbaşı özel çekilişinin ardından gerçekleştirilecek olan ilk Milli Piyango çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango çekilişinde bugün dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 6 milyon TL olarak duyuruldu. Peki Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat kaçta gerçekleştirilecek

MİLLİ PİYANGO 9 OCAK ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango 9 Ocak 2021 çekilişi saat 15:30'da başlayacak. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekiliş canlı olarak takip edilebilecek. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çekilişi ise saat 17:30'da canlı olarak yine aynı platformlar üzerinden yayınlanacak

MİLLİ PİYANGO 9 OCAK BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO 9 OCAK İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango 9 Ocak çekilişinde 1 kişiye ₺6.000.000, 1 kişiye 600.000 TL, 3 kişiye 50.000 TL, 10 kişiye 10.000 TL, 10 kişiye 5.000 TL, 50 kişiye ₺1.000 TL, 500 kişiye 500 TL, 2 bin kişiye 300 TL, 12 bin kişiye 200 TL, 80 bin kişiye 100 TL, 200 bin kişiye 50 TL, 54 kişiye 6 bin TL teselli ikramiyesi verilecek. Tüm bu ikramiye tutarlarının yanı sıra amorti kazananlar bietlerinin tutarında ikramiye alabilecek

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