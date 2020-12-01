Milli Piyango online yılbaşı bileti al | Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

Sisal şans ile katlanarak kazandırmaya devam eden şans oyunlarının vazgeçilmezi olan Milli Piyango'da Yılbaşı özel çekilişi için satışlar başladı. Büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olduğu Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI

2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kazanmak isteyen oyunseverler için bilet sayışları başladı. Artık online olarak da Milli Piyango bileti almak mümkün. 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise;

TAM BİLETLER 100 TL,

YARIM BİLETLER 50 TL,

ÇEYREK BİLETLER 25 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SATIŞI NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango bayilerin yanı sıra online olarak da sarılıyor. Tüm Milli Piyango biletleri online olarak 'www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMASI NASIL YAPILACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonrasında tüm sonuçlar https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/2021-yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama sayfasından paylaşılacak.