Milli Piyango online yılbaşı bileti al | Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?
Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi için geri sayım. Büyük ikramiyenin tam 100 Milyon TL olacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet satışları başladı. Artık Millipiyangoonline.com üzerinden online bilet almak da mümkün. Peki, 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?
Sisal şans ile katlanarak kazandırmaya devam eden şans oyunlarının vazgeçilmezi olan Milli Piyango'da Yılbaşı özel çekilişi için satışlar başladı. Büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olduğu Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.
MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI
2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kazanmak isteyen oyunseverler için bilet sayışları başladı. Artık online olarak da Milli Piyango bileti almak mümkün. 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise;
TAM BİLETLER 100 TL,
YARIM BİLETLER 50 TL,
ÇEYREK BİLETLER 25 TL olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SATIŞI NEREDEN YAPILIR?
Milli Piyango bayilerin yanı sıra online olarak da sarılıyor. Tüm Milli Piyango biletleri online olarak 'www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMASI NASIL YAPILACAK?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonrasında tüm sonuçlar https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/2021-yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama sayfasından paylaşılacak.
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
100.000.000
100.000.000
2
10.000.000
20.000.000
10
1.000.000
10.000.000
30
120.000
3.600.000
100
10.000
1.000.000
200
5.000
1.000.000
500
1.000
500.000
10.000
500
5.000.000
40.000
400
16.000.000
200.000
300
60.000.000
700.000
200
140.000.000
2.000.000
100
200.000.000
63 Tes. İkr.
100.000
6.300.000
2.950.906
563.400.000