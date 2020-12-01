MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Milli Piyango online yılbaşı bileti al | Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?
ABONE OL
01.12.2020 - 13:44 |

Milli Piyango online yılbaşı bileti al | Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi için geri sayım. Büyük ikramiyenin tam 100 Milyon TL olacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet satışları başladı. Artık Millipiyangoonline.com üzerinden online bilet almak da mümkün. Peki, 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango online yılbaşı bileti al | Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

Sisal şans ile katlanarak kazandırmaya devam eden şans oyunlarının vazgeçilmezi olan Milli Piyango'da Yılbaşı özel çekilişi için satışlar başladı. Büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olduğu Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI

2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kazanmak isteyen oyunseverler için bilet sayışları başladı. Artık online olarak da Milli Piyango bileti almak mümkün. 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise;

TAM BİLETLER 100 TL,
YARIM BİLETLER 50 TL,
ÇEYREK BİLETLER 25 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SATIŞI NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango bayilerin yanı sıra online olarak da sarılıyor. Tüm Milli Piyango biletleri online olarak 'www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMASI NASIL YAPILACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonrasında tüm sonuçlar https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/2021-yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama sayfasından paylaşılacak.

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

 

563.400.000

 

 

Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladıManisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da kaza! Sürücü kamyonda sıkıştı, malzemeler yola saçıldı

İstanbul'da kaza! Sürücü kamyonda sıkıştı, malzemeler yola saçıldı

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Eve giremeyince balkondaki çamaşır askılığını çaldı

Eve giremeyince balkondaki çamaşır askılığını çaldı

Sıradaki Haber