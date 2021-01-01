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01.01.2021 - 00:29 |

2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Yılbaşı bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. 100 milyon TL'lik büyük ikramiye bu yıl çeyrek bilete isabet ederken talihli Manisa'nın Akhisar ilçesinden çıktı. Büyük ikramiyenin yanı sıra amorti ve 10 milyon TL kazandıran numaralarda netleşti. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulayabiliyor. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar...

2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Yılbaşı bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye Çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 10 milyon TL, 120 bin TL ve amorti gibi birçok kategoride ödül kazandıran numaralar belirlendi. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste ve büyük ikramiye isabet eden numaralar...

100000000TL Kazanan Numara

9884757

10000000TL Kazanan Numara

3813252 8216776

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

0 5

Milli Piyango Sorgulama

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama ekranına Milliyet.com.tr hızlı sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz. Çekiliş sonuçlandığında ilgili alana bilet numaranızı yazarak sorgula butonuna bastığınızda biletinize isabet eden ikramiye tutarı belli olacaktır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

2021 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam listeye Milliyet.com.tr Milli Piyango çekiliş sonuçları sayfasından ulaşabilirsiniz. Milli Piyango çekiliş sonuçlarınızı ister bilet sorgulama ekranına girerek hızlıca kontrol edebilir; isterseniz sıralı listeden bakabilirsiniz.

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldıılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonrası Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı. Havai fişeğin elinde patlaması sonrasında yıldız isim yaralandı. Norveçli sağ bekin yüzünde ve gözlerinde yaralanma olduğu belirtildi.
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