85,90BİST1.1270.00EURO9.690.12USD8.290.07ALTIN498.060.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Milli Piyango sonuçları | 29 Ekim Milli Piyango Online bilet sorgulama
    ABONE OL
    30.10.2020 - 09:11 |

    Milli Piyango sonuçları | 29 Ekim Milli Piyango Online bilet sorgulama

    Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişinde Milli Piyango büyük ödülü 6 milyon TL hangi bilete çıktı? Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanan Milli Piyango sonuçları sıralı listesi ve bilet sorgulama sayfası haberimizde.

    Milli Piyango sonuçları | 29 Ekim Milli Piyango Online bilet sorgulama

    Sisal Şans ile Milli Piyango kazandırmaya devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da dün 29 Ekim özel çekilişi yapıldı. 6 milyon TL ödülün olduğu Milli Piyango çekilişi canlı yayınlandı.

    29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

    6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    167895

    100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    027056

    10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    446193 589566 382730 533264 053819 612407 305518 067307 085365 299489
    596008 254340 138139 185906 676980 100259 653440 363486 648280 343528

    1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    326821 516424 247959 028733 161677 068872 583633 382947 268618 153533
    206005 332736 633482 100335 253881 179022 168104 664130 404026 530943
    211899 492773 384376 561100 007316 515467 397082 467619 072581 341108
    160191 048969 232800 622242 311116 551312 272278 004749 403759 417246
    112375 677825 698777 106794 254754 672832 231980 513169 318055 409173

    Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar
    94340 44486 20644 54369 08798 19861 85785 03516 16072 00842
    21421 91699 74549 95708 38953 22797 29317 29045 92192 36588
    81546 87079 76929 40687 68567 81075 88155 39515 58780 87628
    11425 18094 07993 79598 45672 17665 72630 81591 74608 27516

    Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
    2885 4620 9775 2654 3779 5132 5907 6872 6811 2349
    7516 7853 5222 6817 8118 7741 0435 8825 4484 1565
    4100 3360 1842 5389 3721 6834 2848 0362 0563 0384

    Son 3 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar
    598 401 801 268 436 642 242 926 675 431 977 713

    Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
    26 39 35 01 74 05 38

    Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
    0 6

    MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

    5.000 TL’ye kadar olan ikramiyeler bayilerden veya gezici bayilerden;
    5.000 TL üzerinde olan ikramiyeler www.millipiyangoonline.com adresinde listelenen bankaların şubelerinden alınabilir.

    6.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

    067895 267895 367895 467895 567895 667895 107895 117895 127895 137895
    147895 157895 177895 187895 197895 160895 161895 162895 163895 164895
    165895 166895 168895 169895 167095 167195 167295 167395 167495 167595
    167695 167795 167995 167805 167815 167825 167835 167845 167855 167865
    167875 167885 167890 167891 167892 167893 167894 167896 167897 167898
    167899

    Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 dakika arayla iki ceza

    15 dakika arayla iki ceza

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı

    Eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı

    Sıradaki Haber