Milli Piyango sonuçları | 29 Ekim Milli Piyango Online bilet sorgulama

Sisal Şans ile Milli Piyango kazandırmaya devam ediyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da dün 29 Ekim özel çekilişi yapıldı. 6 milyon TL ödülün olduğu Milli Piyango çekilişi canlı yayınlandı.

29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

167895

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

027056

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

446193 589566 382730 533264 053819 612407 305518 067307 085365 299489

596008 254340 138139 185906 676980 100259 653440 363486 648280 343528

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

326821 516424 247959 028733 161677 068872 583633 382947 268618 153533

206005 332736 633482 100335 253881 179022 168104 664130 404026 530943

211899 492773 384376 561100 007316 515467 397082 467619 072581 341108

160191 048969 232800 622242 311116 551312 272278 004749 403759 417246

112375 677825 698777 106794 254754 672832 231980 513169 318055 409173

Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

94340 44486 20644 54369 08798 19861 85785 03516 16072 00842

21421 91699 74549 95708 38953 22797 29317 29045 92192 36588

81546 87079 76929 40687 68567 81075 88155 39515 58780 87628

11425 18094 07993 79598 45672 17665 72630 81591 74608 27516

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

2885 4620 9775 2654 3779 5132 5907 6872 6811 2349

7516 7853 5222 6817 8118 7741 0435 8825 4484 1565

4100 3360 1842 5389 3721 6834 2848 0362 0563 0384

Son 3 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar

598 401 801 268 436 642 242 926 675 431 977 713

Son 2 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

26 39 35 01 74 05 38

Son 1 rakamına göre 50 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

0 6

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

5.000 TL’ye kadar olan ikramiyeler bayilerden veya gezici bayilerden;

5.000 TL üzerinde olan ikramiyeler www.millipiyangoonline.com adresinde listelenen bankaların şubelerinden alınabilir.

6.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

067895 267895 367895 467895 567895 667895 107895 117895 127895 137895

147895 157895 177895 187895 197895 160895 161895 162895 163895 164895

165895 166895 168895 169895 167095 167195 167295 167395 167495 167595

167695 167795 167995 167805 167815 167825 167835 167845 167855 167865

167875 167885 167890 167891 167892 167893 167894 167896 167897 167898

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