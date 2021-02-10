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10.02.2021 - 09:40 |

Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste | 9 Şubat Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu, oyun severler Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama sayfasını araştırıyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango oyununda çekiliş tamamlandı ve kazanan numaralar açıklandı. 9 Şubat Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tutarı ise 4 milyon TL oldu. Peki, Milli Piyango nasıl oynanır?

Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste | 9 Şubat Milli Piyango bilet sorgulama

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden efsane şans oyunu Milli Piyango'da 9 Şubat çekilişi tamamlandı. Bugünkü çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 4 milyon TL idi. Millipiyangoonline'da yer alan çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye kazanan rakamlar '170247' oldu. İşte, 9 Şubat Milli Piyango sıralı tam liste...

MİLLİ PİYANGO 9 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango oyununda bugünkü çekiliş saat 15.30'da yapıldı. Milli Piyango çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı. İşte kazanan numaralar:

4.000.000 TL kazanan numaralar

170247

100.000 TL kazanan numaralar

333418

Amorti

1 - 8

20 bin TL kazanan numaralar

460770 - 470972

10 bin TL kazanan numaralar

020710 - 036031 - 036645 - 080949 - 095551

339166 - 342688 - 360794 - 445022 - 591734

5 bin TL kazanan numaralar

041313 - 078962 - 140602 - 367909 - 431826

439159 - 457594 - 498433 - 527799 - 569436

2 bin TL kazanan numaralar

016964 - 077651 - 225814 - 298496 - 328952

425170 - 471707 - 567023 - 583747 - 594394

1000 TL kazanan numaralar

01761 - 21844 - 37036 - 44809

51717 - 53730 - 60094 - 72960

73045 - 80080

240 TL kazanan numaralar

1698 - 2477 - 2892 - 4184 - 4696

6529 - 7202 - 8377 - 8521 - 9051

120 TL kazanan numaralar

019 -196 - 367 - 402 - 449 - 616 - 656 - 699

80 TL kazanan numaralar

00 - 02 - 10 - 37 - 64 - 88

Teselli ikramiyesi

070247 - 100247 - 110247 - 120247 - 130247

140247 - 150247 - 160247 - 170047 - 170147

170207 - 170217 - 170227 - 170237 - 170240

170241 - 170242 - 170243 - 170244 - 170245

170246 - 170248 - 170249 - 170257 - 170267

170277 - 170287 - 170297 - 170347 - 170447

170547 - 170647 - 170747 - 170847 - 170947

171247 - 172247 - 173247 - 174247 - 175247

176247 - 177247 - 178247 - 179247 - 180247

190247 - 270247 - 370247 - 470247 - 570247

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango gezici ve sabit bayilerden alınabildiği gibi www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da satın alınabiliyor.

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Belediye başkanı isyan etti! 'İçi boşaltıldı, kazmayın'Manisa'da Bintepeler diğer adıyla Lidya Kral Mezarlığı olarak bilinen 2 bin 700 yıllık tümülüsler, define uğruna yok ediliyor. Kaçak kazı yapan şüpheliler, 2 tümülüse zarar verirken, iş makineleri ile kazılan tümülüs adeta yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İş makineleri ile yapılan kaçak kazıya ilk defa şahit olduğunu belirten Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, definecilere seslenerek, "Ne olur şu doğal güzelliği bozmayın. Antik çağda soyulan bu tümülüslerin içerisinde hiçbir şey bırakılmadı. 'Bu tepede hiçbir şey yok, tamamen boşaltılmıştır' diye yazalım ki bari, tepeleri bozmasınlar" dedi.
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