19.10.2020 - 13:50 |
Milli Piyango sorgula 19 Ekim 2020 | Milli Piyango çekilişi canlı yayınlanacak
Milli Piyango çekilişi sonuçları ne zaman belli olacak? Efsane oyun Milli Piyango her ayın 9, 19, 29'unda yapılmaya devam ediyor. Peki 19 Ekim Milli Piyango çekilişi 15.30'da başlıyor. Milli Piyango çekilişini canlı olarak Millipiyangoonline.com adresinden takip edebiliyorsunuz.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Milli Piyango oyununda bugün çekiliş var. Özel günler ve her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde beklenen büyük ikramiye 4 milyon TL.
19 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Piyango'nun bugün yapılacak çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Çekiliş Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenebilecek. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da gerçekleşecek.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango yeni dönemde artık online olarak da oynanabiliyor. Biletinizi Millipiyangoonline.com adresinden alabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
'Arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık' deyip ekledi: Topyekün bir reform gerekiyorGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu. "Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum." diyen Erdoğan, topyekün bir eğitim öğretim reformu yapılması gerektiğini belirtti.