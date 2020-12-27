Milli Piyango yılbaşı biletinizi online alabilirsiniz! 100 milyon liralık büyük ikramiye için geri sayım

Yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu! Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişinde, binlerce vatandaş, büyük ikramiye umuduyla satın aldıkları biletlerin sonuçlarını bekliyor. Diğer yandan henüz Milli Piyango bileti almayanlar da online platformdan çeyrek, yarım ve tam bilet satın alabilecekler. Hızla tükenen Milli Piyango biletlerine ilgi yoğun şekilde devam ederken 100 milyon TL'nin hangi talihliye çıkacağı ise yılbaşı gecesi belli olacak.

MİLLİ İYANGO BİLETİ NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişi için 2020 yılının sonunda belirlenen büyük ikramiye 100 milyon TL. Toplan dağıtılacak ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olarak açıklanmıştı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bilet fiyatları da, tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların olduğu dönemde Milli Piyango bileti almak çok kolay. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından Milli Piyango yılbaşı özel bileti satın alınabiliyor.

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ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Çekilişte büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekiliş sürecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekiliştin ardından millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

İKRAMİYE ÇEKİLİŞLERİ HANGİ SIRAYLA OLACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 4 ayrı kazanım kategorisi çekilişinden oluşuyor olacak. Saat 23:00’daki Amorti ve Büyük İkramiye Çekilişi TV’de de canlı yayınlanırken diğer 3 kategori çekilişleri her zaman olduğu üzere YouTube kanalımızda ve www.millipiyangoonline.com ‘dan canlı olarak yayınlanacak.

Kategori detayında çekiliş saatleri ;

Saat 14.30-16.30 arası 1. Bölüm - 10.000 – 10.000.000 TL

Saat 16.30-18.30 arası 2. Bölüm – 5.000 TL

Saat 18.30 – 20.30 arası 3. Bölüm 200 – 1.000 TL

Saat 23:00 – 100.000.000 TL büyük ikramiye ve amorti

MİLLİ PİYANGO OYNAMA KURALLARI

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, büyük ikramiyeyi kazanan numaranın her basamağına göre farklılık gösterir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşabilirsiniz.