CANLI İZLE | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon, 1 milyon, 120 bin TL kazandıran numaralar belli oldu! İşte bilet sorgulama ekranı...
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi bugün saat 14:30'da başladı. Şu ana kadar 10 milyon, 1 milyon ve 120 bin, 10 bin TL kazandıran numaraların yanı sıra son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar da açıklandı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango biletlerini milliyet.com.tr Milli Piyango sonuçları ekranı üzerinden ulaşabilecek. 23:00'da gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişi Kanal D, Teve 2 ve Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı yayında açıklanacak. Kazandıran numara satılan biletlerden bir veya birkaçına isabet edene kadar çekiliş devam edecek. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım devam ediyor. Büyük ikramiyenin bu yıl 100 milyon TL olarak duyurulduğu Yılbaşı özel çekilişi bu akşam Kanal D, Teve 2 ve Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. 14:30'da başlayan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde şu ana kadar ikramiye kazandıran birçok numara açıklandı. Açıklanan rakamlar arasında 10 milyon TL, 1 Milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL kazandıran numaralar açıklandı. Bunun yanı sıra son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar erişime açıldı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini milliyet.com.tr ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecek. İşte Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar...
SON 7 RAKAMINA GÖRE 5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
4814109- 5014089 - 5024733- 5033310- 5036755- 5039054 -5134027 -5142877-526934 -5273667 -5343144
5353755 -5366274 -5547646 -5573827 -5578986 -5588952 -5608858 -5637318 -5676786 -5736042 -5886160
6043516 -6062663 -6113186 -6134714 -6141864 -6163466 -6192272 -6270583 -6294100- 6307073 -6441164
6473045 -6598220 -6604382 -6614112 -6712418 -6715992 -6721769 -6773340 -6784022 -6862196 -6868570
6875330 -6983267 -7021036 -7228475 -7250758 -7278627 -7317131 -7323640 -7365671 -7513568 -7552536
7590540 -7598453 -7668484 -7689234 -7734711 -7778084 -7840515 -7941287 -8029979 -8030054 -8071834
8136777 -8143449 -8185373 -8208946 -8225238 -8262645 -8300282 -8320190 -8403758 -8410699 -8420720
8435398 -8470330 -8496208 -8600455 -8662322-8762695-8771885 -8847732 -8869260- 8883834 -8918929
8933727 -8951308 -8992925 -9008270 -9032377 9038629- 9114544 -9263321 -9311213 9451737 -9464593-
TÜM RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ