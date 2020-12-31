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31.12.2020 - 19:40 |

CANLI İZLE | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon, 1 milyon, 120 bin TL kazandıran numaralar belli oldu! İşte bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi bugün saat 14:30'da başladı. Şu ana kadar 10 milyon, 1 milyon ve 120 bin, 10 bin TL kazandıran numaraların yanı sıra son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar da açıklandı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango biletlerini milliyet.com.tr Milli Piyango sonuçları ekranı üzerinden ulaşabilecek. 23:00'da gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişi Kanal D, Teve 2 ve Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı yayında açıklanacak. Kazandıran numara satılan biletlerden bir veya birkaçına isabet edene kadar çekiliş devam edecek. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım devam ediyor. Büyük ikramiyenin bu yıl 100 milyon TL olarak duyurulduğu Yılbaşı özel çekilişi bu akşam Kanal D, Teve 2 ve Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. 14:30'da başlayan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde şu ana kadar ikramiye kazandıran birçok numara açıklandı. Açıklanan rakamlar arasında 10 milyon TL, 1 Milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL kazandıran numaralar açıklandı. Bunun yanı sıra son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar erişime açıldı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini milliyet.com.tr ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecek. İşte Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar...

SON 7 RAKAMINA GÖRE 5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109- 5014089 - 5024733- 5033310- 5036755- 5039054 -5134027 -5142877-526934 -5273667 -5343144

5353755 -5366274 -5547646 -5573827 -5578986 -5588952 -5608858 -5637318 -5676786 -5736042 -5886160

6043516 -6062663 -6113186 -6134714 -6141864 -6163466 -6192272 -6270583 -6294100- 6307073 -6441164

6473045 -6598220 -6604382 -6614112 -6712418 -6715992 -6721769 -6773340 -6784022 -6862196 -6868570

6875330 -6983267 -7021036 -7228475 -7250758 -7278627 -7317131 -7323640 -7365671 -7513568 -7552536

7590540 -7598453 -7668484 -7689234 -7734711 -7778084 -7840515 -7941287 -8029979 -8030054 -8071834

8136777 -8143449 -8185373 -8208946 -8225238 -8262645 -8300282 -8320190 -8403758 -8410699 -8420720

8435398 -8470330 -8496208 -8600455 -8662322-8762695-8771885 -8847732 -8869260- 8883834 -8918929

8933727 -8951308 -8992925 -9008270 -9032377 9038629- 9114544 -9263321 -9311213 9451737 -9464593- 

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Milli Piyango Sorgulama

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 31 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.
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