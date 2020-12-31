CANLI İZLE | Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon, 1 milyon, 120 bin TL kazandıran numaralar belli oldu! İşte bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım devam ediyor. Büyük ikramiyenin bu yıl 100 milyon TL olarak duyurulduğu Yılbaşı özel çekilişi bu akşam Kanal D, Teve 2 ve Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. 14:30'da başlayan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde şu ana kadar ikramiye kazandıran birçok numara açıklandı. Açıklanan rakamlar arasında 10 milyon TL, 1 Milyon TL, 120 bin TL, 10 bin TL kazandıran numaralar açıklandı. Bunun yanı sıra son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar erişime açıldı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini milliyet.com.tr ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecek. İşte Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde son 7 rakamına göre 5 bin TL kazandıran numaralar...

SON 7 RAKAMINA GÖRE 5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109- 5014089 - 5024733- 5033310- 5036755- 5039054 -5134027 -5142877-526934 -5273667 -5343144

5353755 -5366274 -5547646 -5573827 -5578986 -5588952 -5608858 -5637318 -5676786 -5736042 -5886160

6043516 -6062663 -6113186 -6134714 -6141864 -6163466 -6192272 -6270583 -6294100- 6307073 -6441164

6473045 -6598220 -6604382 -6614112 -6712418 -6715992 -6721769 -6773340 -6784022 -6862196 -6868570

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