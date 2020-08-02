Milli Piyango’da yeni dönem katlanan ikramiyelerle başlıyor

BUGÜN 25 MİLYON - 20.00'DE ÇEKİLİYOR



DİKKAT! ARTIK 2 BİLENLER DE KAZANACAK



Yenilenen Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Bu akşamki Süper Loto çekilişinden itibaren 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapılacak.











YARIN 50 MiLYON - 21.30'DA ÇEKİLECEK



YENİLİK: JOKER (7'İNCİ TOP) Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto’da 5+1 bilenlere de ikramiye ödenecek. Bu ikramiye kategorisi yeni geldi.6 toplu çekilişin ardından 7’nci bir top çekilecek. İşte bu 7’nci topun adı Joker olacak. Böylece Çılgın Sayısal Loto'da 5+1 adı verilen yeni kategorinin kazananları duyurulacak.











SİSTEM ile kazanma şansınızı artırın



Bir kolona 6 numaradan fazla işaretleyerek şansınızı artırabilirsiniz. SİSTEM oyununda seçtiğin sayıları içeren farklı kombinasyon elde edersin, bunların kolon tutarı kadar ücret ödeyerek oyuna katılabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto’da en çok 19, Süper Loto’da ise en çok 14 sayıyı SİSTEM oyunu için işaretleyebilirsiniz.

















Sayısal Loto tarihin en yüksek İkramiyesiyle artık çılgın Sayısal Loto



Milli Piyango çatısı altındaki tüm oyunlar, yeni dönemde dağıtılacak ikramiye oranını artırdı. Yarın akşamki çekilişte Çılgın Sayısal Loto 50 milyon liralık büyük ikramiyesi ile rekor kıracak



Canlı yayın: millipiyangoonline.com



Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak çekilişler, www.millipiyangoonline.comsitesinden canlı olarak yayınlanacak ve dileyen herkes çekilişe katılabilecek.



HEYECAN ARTIYOR



Sisal Şans, Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandırarak yeni heyecanlar yaşatacak. Yeni dönemde Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı oyunlarla geldi. Sisal Şans, ilk çekilişini büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile bu akşam gerçekleştirecek. Yarın ise Çılgın Sayısal Loto’nun yeni dönem ilk çekilişiyle Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL kazanma fırsatı sunacak.



'HERKESİN ŞANSI'



T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Sisal Şans, “Herkesin Şansı” sloganıyla, ilk çekilişini bu akşam gerçekleştirecek.



WLA Standartlarında yenilenen çekiliş makineleri!



Yeni dönemde, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yapılan çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) sertifikalı yeni çekiliş makineleri, tüm çekiliş sürecini otomatik olarak yapmaktadır. Çekilişlerde en büyük öncelik her zaman şeffaflığa verilmektedir.

İkramiye dağıtım oranı yüzde 47.5’den 59’a çıktı

Milli Piyango çatısı altındaki tüm oyunlarda, yeni dönemde oyuncuları bekleyen değişikliklerin başında, belirlenen ikramiye dağıtım oranları geliyor. 2019’da yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemde yüzde 59’a yükseliyor. Sisal Şans, önümüzdeki dönemde Milli Piyango’nun mevcut ürünlerini geliştirmenin yanı sıra yepyeni ve eğlenceli ürünlerle pazara heyecan ve dinamizm katacak.



BİR BAKIŞTA TÜM DEĞİŞİKLİKLER



Yenilenen sayısal oyunlar: Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara



Kazı Kazan oyunları da yenilendi: “Altın”,“Şans Dağı” ve “12 Ay Şans” gibi yeni kartlar geliyor.



Kazı Kazan’da oyunculara 200 bin TL’den, 1 milyon 200 bin TL’ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak.



Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.



Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.



Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde (ayın 9, 19 ve 29’unda) talihliler ile buluşmaya devam edecek.