MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Milli turbojet motoru ses verdi
ABONE OL
23.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Milli turbojet motoru ses verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kale Grubu’nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge’nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru’nu test ederek, proje hakkında bilgi aldı.

Milli turbojet motoru ses verdi

Varank, yerli havacılık ve savunma şirketi Kale Havacılık ve Kale Ar-Ge’nin Tuzla’da bulunan tesislerinde devam eden projeleri inceleyerek, şirket tarafından geliştirilen yerli füze motorunun testini yaptı.

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay ve beraberindeki mühendislerle beraber testi yapan Varank, testin ardından AA’ya açıklama yaptı.

Grubun üretim tesislerinde F-35’in çok önemli parçalarının üretildiğini aktaran Varank, grubun Boeing ve Airbus gibi önemli havacılık şirketlerine tedarik sağladığını söyledi. Grubun motor teknolojilerinde de öne çıktığını aktaran Varank, şunları  kaydetti:

“Motor sanayisinde öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kale önemli projeler gerçekleştiriyor. Bu Kale KTJ-3200 Turbojet Motoru’muz 3.200 newtonluk bir roket motoru. Şu anda savunma sanayimizde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı bu boyutta ve bu güçte motorlar kullanıyor. Biz bunları yurt dışından ithal eder durumdaydık ama inşallah bunların çok kısa zamanda devreye girmesiyle birlikte çok önemli milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz. Kendi ürünlerimizi piyasaya çıkarmış olacağız.”

Seri üretim yolda...

Varank, mühendislere ve Okyay’a teşekkür ederek, bu emekler sayesinde milli turbo jet motorun çok kısa sürede seri üretime hazır hale geleceğini söyledi. “Az evvel testini yaptık, sesini duyduk” diyen Varank, Türkiye’nin yerli ve katma değerli üretimiyle dünyada fark oluşturan ülkeler arasında yer almak istediğini kaydetti.

 

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Salgında korkutan artış sürüyor! Bakan Koca 'asırlardır değişmedi' diyerek duyurdu

Son dakika: Salgında korkutan artış sürüyor! Bakan Koca 'asırlardır değişmedi' diyerek duyurdu

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

'Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin çıkarını korumak hakkımız'

'Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin çıkarını korumak hakkımız'

Sıradaki Haber