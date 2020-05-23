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    HaberlerEkonomi Haberleri Milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
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    23.05.2020 - 07:00 |

    Milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı

    Kovid-19 salgını dönemi boyunca ABD’li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar artarken, şirketlerinin toplam değeri de 3.382 trilyon dolara ulaştı.

    Milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı

    Eşitsizlik arttı

    Dünyayı saran Kovid-19 salgını gelir ve servet eşitsizliğini daha da artırdı. ABD Mevzuat Çalışmaları Enstitüsü’nün yayımladığı rapora göre, birçok Amerikalı salgın nedeniyle mali zorluklarla karşılaşırken, ABD’li milyarderlerin gelirlerinde pandeminin ilk iki ayında net değerinde bir artış gördü. Milyarder iş insanlarının bu dönem boyunca servetlerini ortalama yüzde 19 artırdığı dönemde ABD’de 39 milyon kişi işini kaybetti. ABD milyarderlerinin toplam net geliri 19 Mart’tan bu yana 434 milyar dolarlık bir artış elde etti.

    Bezos ilk sırada

    Böyle bir dönemde en çok kâr eden kişi ise dünyanın en zengin kişisi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos oldu. Forbes’a göre, Bezos, Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Facebook kurucu ortağı Mark Zuckerberg, yatırımcı Warren Buffett ve Oracle kurucusu Larry Ellison dahil olmak üzere ABD’de 623 milyarder yaşıyor. Business Insider’in haberine göre, sadece bu ilk beş milyarderin servetlerini salgın döneminde 75.5 milyar dolar artırdığını gösterdi. ABD 623 milyarderin serveti son iki ay içinde 2.948 trilyon dolardan 3.382 trilyon dolara yükseldi.

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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