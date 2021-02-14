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14.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Milyoner mudilerin sayısı 310 bin oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 2020’de bir önceki yıla göre 82 bin 837 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 960 lira oldu.

Milyoner mudilerin sayısı 310 bin oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin sayısı 2020 yıl sonu itibarıyla 308 bin 278 oldu. Milyoner sayısı 2019 yılı sonunda 225 bin 441’di.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 357 bin lira oldu. 2019 yılı sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 12 aylık dönemde 568 milyar 2 milyon liralık artış kaydetti. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 12 ayda 77 bin 774 artarak 279 bin 794’e ulaştı.

Bursa'da yangından baygın kurtarılan köpek sahibini beklediBursa'da bir mobilya dükkanında çıkan yangından baygın halde kurtarılan köpek, oksijen verilerek kendine getirildi. Yeniden dükkanın kapısına gidip, bekleyen köpek, olay yerine gelen iş yeri sahibinin kucağına atladı.
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