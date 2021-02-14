Milyoner mudilerin sayısı 310 bin oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin sayısı 2020 yıl sonu itibarıyla 308 bin 278 oldu. Milyoner sayısı 2019 yılı sonunda 225 bin 441’di.



Milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 357 bin lira oldu. 2019 yılı sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 12 aylık dönemde 568 milyar 2 milyon liralık artış kaydetti. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 12 ayda 77 bin 774 artarak 279 bin 794’e ulaştı.