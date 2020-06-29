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    HaberlerEkonomi Haberleri Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu! Kısa çalışma ödemeleri başladı
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    29.06.2020 - 14:30 |

    Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu! Kısa çalışma ödemeleri başladı

    Temmuz başında yapılması gereken haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri korona tedbirleri kapsamında öne çekildi. Ödemeler, bugün  yatırılmaya başladı.

    Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu! Kısa çalışma ödemeleri başladı

    Normalde 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında öne çekildi.

    Haziran ayına ilişkin ödemeler, bugün itibarıyla başladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, hak sahiplerinin T.C. Kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak.

    T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.

    IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.

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