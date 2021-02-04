04.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Mitsubishi Electric 100 yaşına bastı...
Dünyada evden uzaya kadar birçok farklı faaliyet alanında teknolojiler geliştiren teknoloji devi Mitsubishi Electric, 100. yaşını kutluyor.
Pandeminin etkisiyle birçok alanda değişimin hızlandığını söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şirketin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan logonun Mitsubishi Electric Group’un olaylara farklı bakış açısıyla yeni değerler üretme yaklaşımını temsil ettiğini belirtti. İnsana ve çevreye dost, yeni normal döneme uygun ileri teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Saraçoğlu, Türkiye ekonomisine, istihdama ve topluma katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.