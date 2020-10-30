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    HaberlerEkonomi Haberleri Mitsubishi Japonya'nın ilk yerel üretim yolcu uçağı projesini durdurdu
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    30.10.2020 - 12:34 | | AA

    Mitsubishi Japonya'nın ilk yerel üretim yolcu uçağı projesini durdurdu

    Mitsubishi Ağır Sanayi (MHI), Japonya’nın ilk yerel üretim yolcu uçağı SpaceJet projesine ara verdiklerini duyurdu.

    Mitsubishi Japonya'nın ilk yerel üretim yolcu uçağı projesini durdurdu

    MHI Üst Yöneticisi ve Başkanı İzumisawa Seiji, düzenlediği online basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında oluşan gecikmeler sonrası SpaceJet projesinin dondurduklarını söyledi.

    Toplantıda 2021’de uygulamaya konulacak 3 yıllık iş planını duyuran İzumisawa, projeye ilişkin, “Durdurma kararına dair üzüntülüyüz. Ara vermek, şimdilik büyük miktarlarda para harcamayacağımız ve özel bir zaman çizelgesi oluşturmayacağımız anlamına geliyor. Şimdiye dek katedilen teknolojik ilerlemenin, ileride nasıl kullanılacağına ilişkin düşüneceğiz.” dedi.

    Bu kapsamda sadece 2020 için ayrılan 60 milyar yenlik (575 milyon dolar) SpaceJet proje bütçesi, 2021-23 arası iki yıllık dönem için 20 milyar yen (191 milyon dolar) seviyesine çekilecek.

    Japonya hükümeti, ulusal havacılık sanayisinin kalkındırılmasına yönelik 2008’de başlatılan ve “Mitsubishi Regional Jet” olarak da bilinen SpaceJet projesine desteğini açıklamıştı.

    Deneme uçuşlarında saatte 900 kilometre hıza ulaşan SpaceJet'in “oyunun kurallarını değiştiren” yakıt verimliliğine sahip olması bekleniyordu.

    Japonya’nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways'e (ANA) ilk teslimatı 2013’te planlanan yolcu uçağının üretimi defalarca gecikmiş ve en son 2021 sonrasına ertelenmişti.

    Kyodo ajansına göre, 1960-70’lerde üretilen turbo pervaneli motora sahip YS-11’den sonra SpaceJet, ülkenin ilk yerel üretim ticari uçağı olarak lanse edilmişti. 

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