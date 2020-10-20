85,65BİST1.2090.32EURO9.320.53USD7.890.24ALTIN483.120.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri MKK'da saklanan menkul kıymet değeri 2 trilyon lirayı aştı
    ABONE OL
    20.10.2020 - 12:36 | | AA

    MKK'da saklanan menkul kıymet değeri 2 trilyon lirayı aştı

    Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), kayden saklanan menkul kıymet değerinin 2 trilyon lirayı aşarak rekor kırdığını duyurdu.

    MKK'da saklanan menkul kıymet değeri 2 trilyon lirayı aştı

    MKK, Twitter hesabından, kayden saklanan menkul kıymet değerlerine ilişkin paylaşım yaptı. 19 Ekim 2020 piyasa kapanışı itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymet değerinin 2 trilyon TL'yi aşarak rekor seviyeye ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Ülkemiz ekonomisi ve piyasalarımız geliştikçe bu değer artmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

    Paylaşımda, 2,01 trilyon lira değerindeki menkul kıymetlerin 1,55 trilyon lirasını pay senetleri, 168,8 milyar lirasının Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), 150,52 milyar lirasının yatırım fonları, 146,81 milyon lirasının yapılandırılmış ürünler ve 135,01 milyar lirasının özel sektör borçlanma araçları oluşturduğu kaydedildi.

    TBMM Başkanı Azerbaycan Meclisi'ndeTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap etti. Şentop 30 yıldır Karabağ sorununu çözemeyen ABD, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu çözüm grubu için, "Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. Şentop'un konuşması Azerbaycan Meclisi tarafından ayakta alkışlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM 20 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bugün hangi indirimli ürünler satışta?

    BİM 20 Ekim aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bugün hangi indirimli ürünler satışta?

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

    Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

    Sıradaki Haber