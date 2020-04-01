Mobile uyanlar her cebe giriyor

Geleneksel ticaretin gelişen teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay yapılabilmesini, mal ve hizmetlerin küresel çapta pazarlanmasını sağlayan e-ticaret, korona günlerinde daha da bir kıymete bindi. Zira milyonlar ‘#evdekal’ıyor, ‘çok satıcı ile çok alıcının buluştuğu yer’ olan piyasa tanımına bugünlerde en fazla uyan yer internet.



Ticaret Bakanlığı da gerek oluşturduğu Sanal Ticaret Akademisi’yle, gerekse de E-Ticaret Bilgi Platformu (ETBİS) üzerinden verdiği eğitimlerle e-ticaret yapmayı öğretiyor. ETBİS’in internet sitesi olan eticaret.gov.tr’de bir e-ticaret sitesinin nasıl kurulacağından, ödeme sayfasının nasıl olması gerektiğine, tedarikçi yönetiminden müşteri hizmetleri yönetimine kadar son derece ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Üstelik bu bilgiler yalın bir dille aktarılmış. ETBİS’te verilen bilgilere göre e-ticaret sitesi şöyle olmalı:



Mobil uyumu: Bir e-ticaret sitesinin akıllı cep telefonları ve tabletlerle uyumlu olması, mobil kanallardan da satış yapmak anlamına gelir. Mobil satışların giderek arttığı bir ortamda mobil uyumu bulunmayan e-ticaret siteleri zamanla tercih edilmeyebilir. E-ticaret sitelerinin mobil uyumu, arama motoru algoritmalarında da dikkat edilen bir faktör.



Kolay arama

Site içi arama: E-ticaret sitesinde ürün arayan kullanıcı, kısa sürede aradığına ulaşabilmeli. E-ticaret müşterilerinin büyük bir bölümü aradıkları ürüne ulaşmak için site içi arama özelliğini kullanıyor. Bu sebeple site içi arama özelliği, ürün bulmak için güçlü bir algoritma ile tasarlanmalı. Arama sırasında kelime dizileri yazılırken ilgili ürün isimlerinin aşağıda sıralanması özelliği de kullanıcıya kolaylık sağlar.

Kategoriler: Kullanıcı, ürünün ait olduğu kategori sayfasına kolayca ulaşabilmeli. Her ürünün, uygun kategoride bulunmasına dikkat edilmeli. Kullanıcı dostu ve kolay ulaşılabilir kategori seçenekleri sunulmalı.

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Kampanya modülleri: E-ticaret sitelerindeki kampanya modülleri; sepet, kategori, marka ve ürün bazlarında imkan vermeli. Zengin seçenekler sunan kampanya modülleri, satışları olumlu etkiler.



Ürün bilgileri: E-ticaret sitesinde satışa sunulan ürünlerin bilgisi, müşterilerin ürünle ilgili fikir edinmesi ve ürünü satın alma eğilimi için önemli. Başarılı e-ticaret sitelerinin ürünlerle ilgili detaylı bilgi sunduğu görülüyor.



Ürün görselleri: Ürünü tanıtan fotoğraflar, videolar, grafikler veya animasyonlar, kullanıcı deneyimi açısından önemli fonksiyonlar arasında yer alır. Ürün görselleri, ürün detaylarını görme fırsatı vermeli ve akıllarda ürünle ilgili soru işareti bırakmamalı.



'Sepet' görünür olsun



E-ticaret sitesinin ana sayfası, fiziksel mağazalardaki vitrinleri temsil eder. Web sitesi ana sayfa tasarımı, online müşterileri çekecek cazip özelliklerle ve fonksiyonlarla donatılmalı.



Sade ve basit arayüzlü tasarımlı e-ticaret platformları “kullanıcı dostu” olur.



Web sitesi renkleri ve sekmelerinin kurumsal kimlikle uyumlu olması müşteri deneyimi ve marka bağlılığı açısından dikkat edilmesi gereken bir husus.



Marka logosuna tıklandığında kullanıcı ana sayfaya yönlendirilmeli.

İletişim alanında telefon, adres ve e-mail bilgileri dışında navigasyon da eklenmeli.



Kullanıcıları ilgili ürün satışı sayfalarına yönlendirecek, eyleme çağırıcı CTA (Call to Action) butonları bulunmalı.



Her ürünle ilgili iade veya değişim seçenekleri sunulmalı; bu konuda kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyecek uygulamalardan kaçınılmalı.



Kullanıcıları sosyal medya hesaplarına yönlendiren sosyal medya bağlantı ikonları bulunmalı.



E-ticaret sitesinin altyapısı, ürün sayfalarına hızlı ulaşıma imkan vermeli.



Ürün inceleme sayfasında “Sepete Ekle” butonu, en belirgin buton olmalı.



KOBİ’ler sıçrama yaptı



Beş yıl içinde dünyada e-ticaret hacminin 5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de 2018’de 60 milyar lira olan hacmin nereye ulaştığı bu ay açıklanması beklenen 2019 verileriyle görülecek. Ancak 8 bini aşkın sanal mağazaya altyapı hizmeti veren IdeaSoft’un öncü verileri adet bazında yüzde 25’lik bir artışa işaret ediyor. IdeaSoft’un verilerine göre KOBİ’lerin e-ticaret hacmi yüzde 80 artışla 1.6 milyar liraya ulaşmış. Aynı veriler e-ticaret içerisinde mobil alışverişin, masaüstü bilgisayardan yapılan alışverişi geçtiğini de gösteriyor. Masaüstü siparişlerin sayısı 2 milyon 189 bin 621’de kalırken mobil siparişlerin sayısı 2 milyon 950 bin 333’e ulaştı.



Sanal akademili e-tüccarlar geliyor



Ticaret Bakanlığı’nın Sanal Ticaret Akademisi, ticaretin pek çok alanının yanında e-ticaret konusunda da eğitimler veriyor. Bu eğitimlerden yararlanmak için E-devlet kapısından girip kayıt olmak gerekiyor. Eğitime katılanlara konu aralarında sorular da soruluyor. Eğitimin sonunda da katılımcıya bir sertifika veriliyor.



Sanal Ticaret Akademisi’nde ‘E-ticarete giriş’ ve ‘E-ticaret’ başlıklarıyla iki ayrı eğitim bulunuyor. Giriş eğitimi, e-ticareti tanımından başlayarak anlatıyor ve özellikle küçük ölçekli girişimlerin bu sayede büyük işletmelerle rekabet şansı bulacağı, dünya ölçeğinde ticaret yapabileceği vurgulanıyor. Eğitimde e-ticaret sitesinin nasıl kurulacağından pazarlamanın inceliklerine kadar farklı konulara değiniliyor.



‘E-ticaret’ başlıklı eğitim ise konunun yasal boyutlarıyla ilgili detaylı bilgiler içeriyor. E-ticareti düzenleyen 6563 sayılı kanun, ticari elektronik ileti gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve Güven Damgası bu eğitimin konularını oluşturuyor.



YARIN: Başarının formülü, Dürüst ve hızlı olmak