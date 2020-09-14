‘Mobilyaya talep çok 100 bin işçi lazım’

Mobilya sektörü yeni normalin başladığı haziran ayıyla birlikte hareketlendi. Düğünlerin yapılması ve evde kalma sürecinde mobilya ürünlerini değiştirmek isteyenler, mobilya mağazalarının yolunu tuttu. Taleplere yetişmeye çalışan marangoz ve atölyeler işçi sayısını artırırken, mesai saatleri de uzadı. Ancak artan talep nedeniyle siparişler yurt içinde en erken 40 günde teslim ediliyor.



Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, şunları söyledi:



“Mobilyacılık sektörü koronavirüsten ilk zamanlar eksi şekilde etkilendi. Şimdi ise satışlar arttı. Koronavirüs nedeniyle evinde 3-4 ay kalanlar kumaşları, süngerleri kirlenen mobilyalarını değiştirme ihtiyacı hissetti. Yurt dışıyla da alakalı oradan da talepler var. Şu an satışlarımız tavan yaptı. Her atölyede, her fabrikada işçi aranıyor. Şu an 50 bine yakın sadece mobilyanın kendisine aşağı yukarı 50 bin de tedarikçilerimiz yani metalci, kaynakçı, zımbacı, süngerci, kumaşçı gibi sektörlerde ihtiyaç var. Şu an acil işçi ihtiyacımız var.”