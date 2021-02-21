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21.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Modanisa ödül aldı

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, ABD Merkezli “Küresel Müslüman Yaşamı Merkezi” (The Center for Global Muslim Life) tarafından düzenlenen ve 90 ülkeden katılımcı tarafından oylanan organizasyonda “En İyi Müslüman Modası Şirketi / The Best Muslim Fashion Company” ödülüne layık görüldü.

Modanisa ödül aldı

5 kıtadan 140 ülkeye e-ihracat yapan ve tüm dünyadan yıllık 240 milyon ziyaretçiye ulaşan Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, merkezi ABD’de bulunan “The Center for Global Muslim Life” (Küresel Müslüman Yaşamı Merkezi) tarafından düzenlenen “Global Muslim Social and Spiritual Impact Awards (Küresel Müslüman Sosyal ve Manevi Etki Ödülleri) kapsamında başta ABD olmak üzere, 90 ülkeden gelen oylarla “En iyi Müslüman Modası Şirketi” seçildi.

Küresel ölçekte hem sosyal hem de manevi etkisi olan sivil toplum örgütlerinin, Müslüman topluluk liderlerinin ve Müslüman dünyanın saygın şirketlerinin yarıştığı ve Küresel Müslüman Yaşam Merkezi’nin düzenlediği ödül organizasyonunda 90 ülkeden takipçiler oy kullandı. Oyların yarısına yakını (yüzde 44) ABD’den gelirken, pek çok ülkeden katılım oldu.

Yılın En İyi Manevi Etkiye Sahip Müslüman Kuruluşları, Sosyal Etki Ödülleri, Yılın En İyi Müslüman Şirketleri, Yılın En İyi Müslüman Eğitim Kurumları ve Yılın En İyi Müslüman Sporcuları kategorileri başta olmak üzere farklı kategorilerde ödüllerin verildiği organizasyonda, Modanisa, 90 ülkeden katılımcıların verdikleri oylarla, “En İyi Müslüman Modası Şirketi Ödülü”nü almaya hak kazandı.

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