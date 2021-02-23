Moneygram nedir, son dakika XRP Ripple kararı ne oldu, ayrıldılar mı? Moneygram hangi banaklarda var?

Moneygram nedir? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. SEC, Ripple Labs’a dava açmıştı. Dava gelişmeleri ile yeni detaylar gündeme gelmeye başladı. SEC davası sonrasında Moneygram, Ripple ile işbirliği anlaşmalarını sona erdirdi. İşte Moneygram ile ilgili ayrıntılar...

MONEYGRAM NEDİR?

MoneyGram International, Inc. , merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir Amerikan para transferi şirketidir . St. Louis Park, Minnesota'da bir operasyon merkezi ve dünya çapında bölgesel ve yerel ofisleri vardır. MoneyGram işletmeleri iki kategoriye ayrılır: Küresel Fon Transferleri ve Finansal Kağıt Ürünleri. Şirket, hizmetlerini bir acente ve finans kuruluşları ağı aracılığıyla bireylere ve işletmelere sunmaktadır .

MoneyGram, 2014 yılında dünyanın en büyük ikinci para transferi sağlayıcısıydı.Şirket, yaklaşık 347.000 acente ofisinden oluşan küresel bir ağ ile 200'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir.

MONEYGRAM GELİŞMESİ...

Moneygram, devam eden SEC davası dolayısıyla Ripple için önem arz eden ODL hizmetine ara verdi.

Ripple, Moneygram'ın hamlesi sonrasına bir açıklama yaptı. Açıklamada, Moneygram ile yapılan anlaşmalara vurgu yapılarak bazı detaylar gündeme getirildi;

“MoneyGram ile 2019’dan bu yana devam eden ve şirketin ODL kullanımıyla sınırlı olmayan uzun dönemli bir sözleşme imzaladık. Birlikte alternatif kullanım durumlarını aktif olarak araştırıyoruz. MoneyGram ile ileriye dönük bir formül bulmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu davanın sonunda dijital varlıkların ve blok zinciri teknolojisinin kullanımı hususunda ABD’de daha fazla yasal netlik olacağına inanıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi Ripple aleyhindeki dava, suyu gereksiz yere bulandırdı ve borsalar, piyasa yapıcıları ve işletmeler için daha fazla belirsizlik yarattı.”