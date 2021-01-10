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10.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Monster Gaming Lab’da 2. dönem

Dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook’un oyun ekosistemine özel girişimcilik programı Monster Gaming Lab’ın yeni dönem başvuruları başladı.

Monster Gaming Lab’da 2. dönem

22 Ocak’ta sona erecek başvuru döneminin ardından başvurusu kabul edilen girişimler, programa katılmak üzere jüri sunumlarına davet edilecek. Jüri değerlendirmesinde ilk sıralamaya giren beş takım ise programa kabul edilerek ekosistemin önde gelen isimlerinden mentorlük ve oyun profesyonellerinden eğitim alacak. Girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazılım ve donanım ekipmanlarıyla destekleneceği program sürecinde takımlar geliştirdikleri oyunları her hafta test etme fırsatı bulacak.

Monster Gaming Lab programında başarılı olup anlaşmalı yayıncıların satın alma kararı verdiği stüdyolara ise 100 bin dolar başarı primi verilecek.

Birinci turda yaklaşık 250 takım başvurusu arasından jüri değerlendirmesini başarıyla geçen Friends Together, Crewars, Splash Games, Movel Games ve Quarter Pixels takımları sekiz haftalık sürecin sonunda toplamda 40 oyun geliştirdi. Birinci turun tamamlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Monster Notebook Oyun Projeleri Yöneticisi Kayra Keri Küpçü, “Girişimcilere yönelik birey ve ekip tanıma atölyelerinin de gerçekleştirildiği program süresince ekiplerin oyunlarını geliştirmek için ihtiyaç duydukları her konuda destek sağlandı. İlk dönemini başarıyla tamamlayan girişimlerle 4 ay sürecek ikinci dönemde de beraberiz. Ekipler bulut, yazılım, donanım, çalışma alanı, maaş, eğitim ve mentorlük gibi desteklerden yararlanacak” dedi.

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