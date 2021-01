Montajı bırak, haydi ‘markalaşmaya’ bak

EKONOMİ SERVİSİ

Son yıllarda Türkiye ve global arenada iddialı projelere imza atan Türk yazılım şirketleri, uluslararası pazarlara giriş bariyerlerini aştı. Yerli ve milli yazılımın dünyaya açılmasında öncü rol üstlenen Etiya’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Türk yazılım şirketleri için yeni bir dönem başladı. Sadece büyük global şirketlerin iş ortağı olmak yerine, ürünleşip global pazarlara açıldıklarını görüyoruz. Uzun yıllar boyunca yazılım montajı yapan sektörümüz, bilişim sektöründeki yetişmiş iş gücü ile Türkiye’nin kaderini değiştirecek dönüşümünü tamamladı. Şimdi sırada Türkiye yazılım sektörünü global pazarlarda ‘markalaştırma’ hedefi ve vizyonu olmalı. Bunun için bazı reformlar ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün karşılanmasına yönelik acil planlama ve düzenlemelere ihtiyaç var” dedi.

Her yıl büyüyoruz

Pandeminin gölgesi altında geçen 2020’de dijital dönüşümün değerinin çok iyi anlaşıldığını belirten Aslan Doğan, “Salgın, tüm iş modellerini yeniden şekillendirdi. Yazılım ise tüm sektörlerin hammaddesi haline geldi. Bu dönüşüm, pandemi sonrasında da iş dünyasındaki etkilerini göstermeye devam edecek” dedi. Doğan, şirketlerin IT harcamalarının ağırlıklı olarak azalacağı öngörülse de özellikle müşteri deneyim alanında şirketlerin 2021 için teknolojiye ayırdıkları bütçelerini hızla yukarı çektiklerini vurguladı. Aslan Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Son beş yıldır teknoloji pazarı her yıl ortalama yüzde 17 büyüyor. Yazılım sektörünün toplam payı da her sene artıyor. 2021 yılında 210 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülen pazarın yüzde 27’lik payını yazılım hizmetleri ve çözümleri oluşturacak.”











Teknolojik reformlar

Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkıp, katma değer yaratmasının dijital dönüşüm yatırımlarından geçtiğini ifade eden Aslan Doğan, “Büyük resimde öncü rol almanın ve karar vericiler arasında olmanın yolu yeni teknolojilerin üreticisi olmaktan geçiyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm yatırımlarına odaklanmasının tam zamanı. Reform paketleri içinde konuşulması gereken öncelikli başlıklar; teknoloji, bilişimde beyin göçünün durdurulması ve bunun tersine çevrilmesi olmalı” dedi.

Gelirin çoğu yurtdışından



Etiya’nın, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre kendi alanında yazılım ihracat şampiyonu olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini açıklayan Doğan, “Bugün ABD’den Körfez bölgesine, Yeni Zelanda’dan Bolivya’ya uzanan çok geniş bir coğrafyada şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik ediyoruz. Kurumların dijital dönüşümünü sağlayarak bu olağan dışı döneme rağmen başarılı bir yıl geçirdik; özellikle müşteri etkileşim yönetimini güçlendiren ürünlerimiz yine bu dönem için önemli bir ihtiyacı karşıladı diyebiliriz. Yurtdışı pazarlardan gelen ilgi ve talep arttı. Bugün gelirlerimizin yüzde 50’den fazlası yurtdışı gelirlerden kaynaklanıyor” diye ekledi.

‘X, Y, Z değil’ C jenerasyonu



Aslan Doğan’a göre pandemi sonrası dünya genelinde şirketlerin odağında farklı bir müşteri kitlesi olacak. “Artık tüketicileri sadece yaş, cinsiyet, meslek, ekonomik düzey gibi kriterlere göre ayırmanın geçerliliği kalmadı. X, Y, Z gibi ayrımlar yerine ‘Connected Customer’ olarak ifade ettiğimiz C jenerasyonu devrede” diyen Doğan, C jenerasyonunu, “dijitale çoktan adapte olmuş, markalarla ilişkisi deneyim odaklı, daha talepkar, anlık beklentileri yüksek, sadakati düşük yeni bir kitle” olarak tanımladı. Geleceğin ekonomisinde var olmayı hedefleyen herhangi bir kurumun C jenerasyonunu göz ardı etmesinin imkansız olduğunu ifade eden Aslan’ın yorumları şöyle: “Dünya genelinde 5.19 milyar mobil telefon kullanıcısı bulunuyor. İnternet kullanıcı sayısı 4.54 milyar. 3.8 milyar kişi sosyal medya kullanıyor. Türkiye’de aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 54 milyon. İnternete bağlı kullanıcı sayısı her yıl yüzde 4 büyüyor. Bu da şirketler açısından her yıl sadece Türkiye’de 2.4 milyon potansiyel müşteri daha demek. Bizim odağımızda, ‘Connected Customer’ı önceliklendiren ve bu tüketicilere uygun kanal ve stratejiler ile ulaşmayı hedefleyen şirketler var.”