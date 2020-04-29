Moody's G20 için büyüme tahminlerini düşürdü

Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5,0 daralacağını tahmin eden Moody's, 2021 yılında ise yüzde 3,5 büyüme yaşanacağını öngördü.

Moody's Türkiye'nin GSYH'sında koronavirüs salgını öncesine göre kayıp tahminini 2020 için yüzde 7,8 ve 2021 için yüzde 7,3 olarak ortaya koydu.

Bugün yayınlanan Global Makro Görünüm 2020-21 raporunda G20'nin gelişmiş ekonomilerinin 2020 yılında yüzde 5,8 daralacağı tahmininde bulunan Moody's, 2021'de ise bu ülkelerin çoğunda reel GSYH'da bir toparlanma olsa da GSYH'nın kriz öncesi seviyelerin altında kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Çin dışarıda bırakıldığında G20'nin gelişmekte olan ekonomilerinde daralmanın yüzde 3,5 olacağını belirten Moody's, salgın öncesinde yüzde 3,2 büyüme beklediğini hatırlattı.

Moody's 2020 yılında Çin ekonomisini sadece yüzde 1,0 büyümesini bekliyor.

G20'nin tamamı dikkate alındığında ise bu yıl yüzde 4,0 daralma ve 2021 yılında yüzde 4,8 büyüme yaşanacağı tahmin edildi.

ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5,7 daralacağını ve 2021'de yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin eden Moody's, Euro Bölgesi'nin ise bu yıl yüzde 6,5 daralmasını ve 2021'de yüzde 4,7 büyümesini beklediğini ifade etti.

Japonya ekonomisinin 2020'de yüzde 6,5 daralacağı öngörülürken, 2021 için büyüme tahmini yüzde 2,7 olarak ortaya kondu.

Çin'in ise 2021 yılında 7.1 büyümesi bekleniyor.