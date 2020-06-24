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    HaberlerEkonomi Haberleri Moody’s : İspanya’nın kamu finansmanını düzeltmesi zaman alacak
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    24.06.2020 - 19:02 | | AA

    Moody’s : İspanya’nın kamu finansmanını düzeltmesi zaman alacak

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, koronavirüs (Kovid-19) salgınının İspanyol ekonomisinin üzerindeki etkilerinin geçici olacağını fakat kamu finansmanını düzeltmenin zaman alacağını bildirdi.

    Moody’s : İspanya’nın kamu finansmanını düzeltmesi zaman alacak

     

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Baa1” kredi notu ve “durağan” kredi notu görünümü ile değerlendirilen İspanyol ekonomisinin bu yılın ikinci yarısından itibaren büyümeye başlamasının beklendiği bildirildi.

    Açıklamada salgının ülkenin mali yapısında dikkate değer şekilde bozulmaya yol açmasının beklendiği, ülkenin borç yükünün de artmasının öngörüldüğü belirtildi.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin Muehlbronner ise, “İspanya’da salgın şokunun etkisiyle ciddi bir mali bozulma yaşanacak. Fakat Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika eylemleri sayesinde ülkenin finansman maliyeti olumlu seyredecek. Bu da İspanya’nın mali ölçütleri açısından önemli bir faktör olacaktır.” dedi.

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