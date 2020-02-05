BİST122.3210,15EURO6,59-0,20USD5,990,16ALTIN299,900,30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Moody's: Koronavirüs petrol talebini ve fiyatlarını düşürebilir
    ABONE OL
    05.02.2020 - 19:15 | | AA

    Moody's: Koronavirüs petrol talebini ve fiyatlarını düşürebilir

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, koronavirüs salgının uzun süre devamın petrol talebinin ve buna bağlı olarak petrol fiyatlarının düşmesine yol açabileceğini bildirdi.

    Moody's: Koronavirüs petrol talebini ve fiyatlarını düşürebilir

     

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Devam eden koronavirüs salgını Çin’de ekonomik aktivitenin azalmasına neden oldu. Kısa vadede küresel petrol piyasasında talebin azalacağına dair tahminler, son günlerde ham petrol fiyatlarını yeteri kadar sert şekilde düşürebileceğini ispatladı." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, Çin’de kısa vadeli petrol talebinde yaşanan şokun petrol fiyatlarında dalgalanmayı ciddi şekilde artırabileceği belirtilirken, öte yandan ilerleyen dönemde koronavirüsün kontrol altına alınması durumunda petrol fiyatlarının yeniden yükselebileceği kaydedildi.

    Moody's açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

    "Virüsün kapsamının dikkate değer şekilde artması durumunda, bunun enerji piyasası için ciddi negatif sonuçları olur. Zayıf emtia fiyatları arama ve üretim şirketlerinin kredi ölçütlerini ve karlılıklarını düşürecektir. Koronavirüs aynı zamanda küresel doğalgaz fiyatlarını da tehdit etmektedir. Çin, büyük bir doğal gaz tüketicisi. Aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) büyük bir ithalatçısı."

    İntihardan vazgeçti, polisle yumruk selamı yaptıİzmit’te, bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan S.Ş. (34) polis tarafından ikna edildi. S.Ş. sarıldığı polisle yumruk selamı yapıp, sağlık ve itfaiye görevlileriyle tek tek tokalaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Van'da bir çığ felaketi daha! 33 kişi...

    Son dakika haberi... Van'da bir çığ felaketi daha! 33 kişi...

    Dev proje gün sayıyor!

    Dev proje gün sayıyor!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    İsrail'de askerlik gerilimi!

    İsrail'de askerlik gerilimi!

    Sıradaki Haber