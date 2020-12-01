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01.12.2020 - 18:41 | | AA

Moody's'ten İngiltere için kötü haber: 2024'ten önce imkansız

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere'de havalimanı trafiğinin 2024 yılından evvel covid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının olası görünmediğini bildirdi.

Moody's'ten İngiltere için kötü haber: 2024'ten önce imkansız

 

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ülkede havalimanı trafiğinin Kovid-19 salgını ve salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamalardan etkilendiği belirtildi.

İngiltere'de havalimanı trafiğinin bu yıl yüzde 75 azalmasının beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, ülkede söz konusu trafiğin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının öngörülmediği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının dünyanın bazı bölgelerinde kontrol altına alınmış olsa da seyahat kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın zamanlaması ve niteliği konusunda hala ciddi bir belirsizlikler olduğu vurgulanarak, “Aşıya yönelik belirsizlik de devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 1 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.
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