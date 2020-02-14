14.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Motor ile bisiklet’ dünyası buluşuyor
Motosiklet ve bisiklet sektörünü bir araya getirecek olan, Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen Motobike Istanbul 12’nci kez kapılarını açıyor. 20-23 Şubat arasında Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) desteğiyle İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlenecek olan fuara 24 ülkeden 250’nin üzerinde firmanın katılması bekleniyor.
Fuara katılacak firmalar arasında BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Vespa, Triumph, TVS, Yamaha, Yuki gibi dünya devleri de olacak. Fuara gelen her katılımcı için uçuş mili ve karbon ayak izi hesaplanarak o sayıda fidan dikimi de yapılacak.
Messe Frankfurt İstanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, “Her yıl motosiklet satışlarının yüzde 40’ı 4 gün süren fuarımızda yapılıyor. Sektöre büyük katkı sağlayan fuarımızı bu yıl 100 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.