‘Motor ile bisiklet’ dünyası buluşuyor

Fuara katılacak firmalar arasında BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Vespa, Triumph, TVS, Yamaha, Yuki gibi dünya devleri de olacak. Fuara gelen her katılımcı için uçuş mili ve karbon ayak izi hesaplanarak o sayıda fidan dikimi de yapılacak.

Messe Frankfurt İstanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, “Her yıl motosiklet satışlarının yüzde 40’ı 4 gün süren fuarımızda yapılıyor. Sektöre büyük katkı sağlayan fuarımızı bu yıl 100 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.