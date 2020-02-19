Motosiklet kültürüne Japon Kando felsefesi

Kando felsefesiyle öncü teknolojiler geliştirmeye odaklanan Yamaha, 2020 yılında da yeni projeleri ve modelleri ile sektörü heyecanlandırmaya devam ediyor. Yeni Tricity 300, ile yenilenen Tracer 700 ve MT-25’in yanı sıra TMAX Tech MAX, FJR 1300AE Ultimate Edition’ı ilk kez Motobike’da görücüye çıkacak. Markanın tüm modelleri ve aksesuarları da fuarda motosiklet severleri bekliyor. 2020 yılında yeni hedeflere odaklandıklarını söyleyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “Ürün, hizmet ve projeler yani yaptığımız her şey Kando felsefesine dayalıdır. Müşterilerimize satın alma anından satış sonrasına kadar eşsiz deneyim yaşatmaya yönelik başlattığımız Kurumsal Dönüşüm Projesi’ni büyük oranında tamamladık” dedi.



Fark yaratan projeler



Cansever, “2020 yılında yenilikçi yaklaşımlarla izmetlerimizi geliştirmeye daha fazla yöneleceğiz. Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde belirleyip, maksimum hizmeti sunmaya odaklanacağız. 2020 yılı yaklaşımımız ‘müşteriye yeni deneyimler sunarak sanatsal bir yaklaşımla yaşamını zenginleştirmek’ şeklinde. Yamaha garantiden, kasko ve finansman fırsatlarına kadar birçok hizmeti marka çatısı altında topluyor. Motosiklet severlerin tutkularını sınırsız kilometre güvencesine alarak uzatılmış Yamaha Garantisi hizmeti ile standart fabrika garantisini 5 yıla kadar uzatma imkanı sunuyor.



“DNA’mızda yarış var”



Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, “‘Yarışmak DNA’mızda var. Biz 70 yıldır Yamaha olarak sınıfının en hızlı motosikletlerini üretip, yarışlar kazanıyoruz. Artık bu heyecanımızı genç yeteneklerle paylaşarak hayallerine dokunma fırsatı sunuyoruz. Dünya Şampiyonu yarışçılarla bir araya getirip, piste çıkmalarına, bu alanda eğitim almalarına destek oluyoruz. Bu gençler arasından başarılı olanlara uluslararası yarışlarda Türkiye’yi temsil etmeye kadar gidecek yolun kapılarını açıyoruz.’ dedi.



Yeni Tracer 700 sınıfında çığır açacak



Teknolojisi ve cesur tasarımıyla uzun mesafeli yolculuklarda konforlu bir sürüş keyfi sunan Tracer 700, yenilenen tasarımıyla ilk kez Motobike’da meraklıları ile buluşacak. Sport Touring motosikletleri ailesine ait Tracer 700, dinamik bir yeni görünüm, sınıfındaki en iyi güç/ağırlık oranı, iyileştirilmiş ergonomi ve genel olarak daha yüksek donanım seviyesi ile geliştirildi. 689 cc 2 silindirli CP2 motorun ilk Euro5 modelinden güç alan 2020 modeli, sport tourer konseptinde çığır açmaya hazırlanıyor.