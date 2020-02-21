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    21.02.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

    Motosikletliler düşük karbon için buluştu

    İki teker tutkunlarının merakla beklediği Motobike Istanbul başladı. Motosiklet satışının artmasını istediğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Yerli sanayimizin güçlenmesi ve yabancı markaların ülkemize yatırım yapmasını bekliyoruz” dedi.

    Motosikletliler düşük karbon için buluştu
    GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

    Messe Frankfurt Istanbul’un organize ettiği ve Motul ana sponsorluğunda gerçekleşen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi’nde Sıfır Karbon Fuarı konseptiyle kapılarını açtı. Fuarın açılışını Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye Genel Müdürü Dmitry Bakumenko ve Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 yıl önce çok sevdiği motosiklet tutkusuna kavuştuğunu söyledi. Yerlikaya, “Motosiklet kullanımında öncelik eğitim ve güvenlikte olmalı. Motosiklet heyecanının her 100 kişiden 10’unda olmasını istiyoruz. Eskisi gibi 400 bin rakaına ulaşıp yerli sanayimizin güçlenmesini ve yabancı markaların yatırım yapmasını heyecanla bekliyoruz” dedi.

    ‘Hız için pist gerekli’

    Kenan Sofuoğlu ise, “Hız tutkusuna sahip insanların hızlarını yaşayacakları tesisler gerekli. Cumhurbaşkanımızdan 5 motor sporu tesisi talep ettim. İnşallah ilki Cumayeri’nde olacak. İnşallah farklı bölgelerde motor sporları tesisi kazandıracağız. Yollardaki kazaları kırmak istiyoruz” dedi.

    Motosikletli sayısı az

    MOTED Başkanı Bülent Kılıçer motosiklet satışının 120 binin altına düştüğünü söyledi. Kılıçer, “Her 100 kişiden 4’ü motosiklet kullanıyor. Benzer coğrafi ve ekonomik koşullara göre bu oran göre çok düşük. Bunu geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım ise motosiklet pazarının gelişeceğine inandıklarını ve düşük karbon salımıyla çevre dostu motosikletin tercih edileceğini söyledi. Yardım, “Karbonsuz Uçuş projesiyle sürdürülebilirliğe destek veriyoruz” dedi.

    Elektriğini sevdik

    Otomobillerden yüzde 10 oranında düşük karbon salımıyla çevre dostu motosikletler arasında Super SOCO modeli dikkat çekti. Elektrikli motosiklet, taşınabilir bataryası ile evlerde bile şarj edilebiliyor. 8 saatte dolan batarya 110 km gidilmesini sağlıyor.

    Performanslı Tricity 300

    Şehir hayatında çok kullanılan scooter kültürünün en iddialılarından olan Yamaha Tricity 300, trafik yoğunluğunu atlatmanın en kolay yollarını sunuyor. Günlük ulaşımı 3 tekerlekli hale getiren Tricity 300 yeni kullanıcılara da hitap ediyor.

    Stantta maske ile beklediler

    Fuara ABD, Almanya, Avusturya, İtalya, Japonya, Kanada, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, Hindistan, Tayvan, İspanya ve Pakistan gibi 24 ülkeden 250’nin üzerinde firma katıldı. 100 binin üzerinde ziyaretçi bekleyen fuarda, Çinli yedek parça üreticisinin standının boş kaldığı, yetkililerin maske taktığı görüldü.

    Motosikletliler düşük karbon için buluştu


    Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.
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