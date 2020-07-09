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    HaberlerEkonomi Haberleri MTV ödeme tarihleri | 2020 MTV hesaplama
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    09.07.2020 - 10:13 |

    MTV ödeme tarihleri | 2020 MTV hesaplama

    MTV ödemelerinde 2. taksit dönemi. Yılda iki kez yapılan MTV ödemelerinin ikinci taksiti 1 Temmuz itibariyle ödenmeye başladı. Peki, MTV ödemesi neye göre yapılıyor? 2020 MTV hesaplaması nasıl yapılır? İşte MTV ödeme tarihleri ve MTV fiyatları.

    MTV ödeme tarihleri | 2020 MTV hesaplama

    Motorlu Taşıtlar Vergisinde ödemeler devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte 2. taksit ödemeleri başladı. Peki MTV ödemesinde son tarih ne zaman? İşte MTV ödeme tablosu ve tarihleri...

    MTV ÖDEME TARİHLERİ

    MTV ödemelerinde 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz tarihinde başladı. Ödeme için son gün 31 Temmuz. MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılıyor.

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    MTV ÖDEMESİ NE KADAR? MTV HESAPLAMA

    (01/01/2018 öncesi tescil)

    Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

    Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

    Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

    1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

    4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

    4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

    4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

    4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

    Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

    Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

    Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira

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