MTV taksit ödemelerinde son günler | Motorlu Taşıtlar Vergisi hesapla 2020
MTV 2. taksit ödemeleri devam ediyor. 1 Temmuz itibariyle başlayan MTV ödemelerinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama nasıl yapılır? İşte araç sahiplerini ilgilendiren milyonlarca kişiyi ilgilendiren MTV ödemeleri...
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri devam ediyor. Peki, MTV ödemesi nereden yapılır, MTV hesaplaması neye göre yapılır? İşte detaylar...
MTV ÖDEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
MTV ödemelerinde 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz tarihinde başladı. Ödeme için son gün 31 Temmuz. MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılıyor.
MTV ÖDEMESİ NE KADAR? MTV HESAPLAMA
(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira
Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira
Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira
1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira
4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira
4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira
4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira
4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364
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