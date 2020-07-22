BİST118.2070.14EURO7.890.37USD6.850.45ALTIN407.901.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri MTV taksit ödemelerinde son günler | Motorlu Taşıtlar Vergisi hesapla 2020
    ABONE OL
    22.07.2020 - 11:37 |

    MTV taksit ödemelerinde son günler | Motorlu Taşıtlar Vergisi hesapla 2020

    MTV 2. taksit ödemeleri devam ediyor. 1 Temmuz itibariyle başlayan MTV ödemelerinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama nasıl yapılır? İşte araç sahiplerini ilgilendiren milyonlarca kişiyi ilgilendiren MTV ödemeleri...

    MTV taksit ödemelerinde son günler | Motorlu Taşıtlar Vergisi hesapla 2020

    2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri devam ediyor. Peki, MTV ödemesi nereden yapılır, MTV hesaplaması neye göre yapılır? İşte detaylar...

    MTV ÖDEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

    MTV ödemelerinde 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz tarihinde başladı. Ödeme için son gün 31 Temmuz. MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılıyor.

    MTV ÖDEMESİ NE KADAR? MTV HESAPLAMA

    (01/01/2018 öncesi tescil)

    Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

    Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

    Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

    1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

    4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

    4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

    4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

    4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

    Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

    Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

    Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364

    MTV ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    İstanbul'a taşınmadığı için annesini öldürmüş!Antalya'da annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Berk Karan (35) ifadesinde, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

    KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    Arkeolog Merve'nin intiharında mobbing tespit ederse, yargılama başlayacak

    Arkeolog Merve'nin intiharında mobbing tespit ederse, yargılama başlayacak

    Sıradaki Haber