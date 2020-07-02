MTV’de ikinci taksit ödeme dönemi başladı

Ayrıca, başkanlığın “www.gib.gov.tr” internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00 - 22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından verginin ödenmesi mümkün olacak.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.