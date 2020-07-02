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    HaberlerEkonomi Haberleri MTV’de ikinci taksit ödeme dönemi başladı
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    02.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    MTV’de ikinci taksit ödeme dönemi başladı

    Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi dün başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan “MTV Ödeme” alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    MTV’de ikinci taksit ödeme dönemi başladı

     

    Ayrıca, başkanlığın “www.gib.gov.tr” internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00 - 22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek.

    Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından verginin ödenmesi mümkün olacak.

    Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

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