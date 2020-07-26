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    HaberlerEkonomi Haberleri Mücbir sebepte son tarih 27 Temmuz
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    26.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mücbir sebepte son tarih 27 Temmuz

    Koronavirüs salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, ertelenen vergi ödevlerini 27 Temmuz Pazartesi gün sonuna kadar yerine getirmesi gerekiyor. Alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükellefler Vergi Usul Kanunu kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmıştı.

    Mücbir sebepte son tarih 27 Temmuz

    Uygulamayla ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan, salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin olduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler için mücbir sebep hali ilan edildi.

    Böylece, 2.7 milyon civarındaki mükellefin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi (KDV) beyannameleri ile bazı bildirimlerin verilme süresi yanında, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri her bir dönem için 6 ay ertelenmişti.

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