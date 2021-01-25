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25.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Muhasebeyi buluta taşıdı

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, 2020 yılında yüzde 100 büyüdüğünü açıkladı.

Muhasebeyi buluta taşıdı

 

Paraşüt ayrıca çalışan sayısını yüzde 104 artırarak, pandemi sürecinde istihdama katkı sağladı. 2021 yılında ihracat yapan firmalara yönelik ürün ve hizmetleri hayata geçireceklerini söyleyen Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, pazar yerlerinden ya da kendi web sitelerinden satış yapan KOBİ’lerin finansal süreçlerini çok daha hızlı ve etkin bir biçimde yönetebilmelerini hedeflediklerini de söyledi.

Pandemi sürecinde firmalara destek olmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya odaklandıklarını belirten Yu, “Pandemi dönemi dijitalleşmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de bu dönemde firmaların işini kolaylaştırarak önemli bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz. Çünkü Paraşüt sayesinde kullanıcılarımız, ofise gitmelerine gerek kalmadan, internet bağlantısı olan her cihazdan ön muhasebe kayıtlarına anında ulaştı, cari hesaplarını takip edip e-fatura, e-arşiv veya e-SMM kesti, tahsilatlarını daha hızlı yaptı. Bununla birlikte yıl içinde düzenlediğimiz ‘e-Dönüşüm’ ve ‘e-Ticaret Tanışma’ kampanyaları ile firmaların bu sürece hızlı ve kolayca geçiş yapmalarını sağladık” dedi.

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