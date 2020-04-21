Muhtaç asker ailesi yardımı ne kadar oldu, ne zaman verilecek? Muhtaç asker aileleri aylık yardımı kaç TL, kimler alacak?

Muhtaç asker ailesi yardımı ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artırıldığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıkladı.Peki muhtaç asker ailesi yardımı ne zaman verilecek, kimler alacak?

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı % 45,45 artarak 275 TL’den 400 TL’ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da %50 arttırarak 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

ÖDEMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacağını kaydetti.

Selçuk programların içeriğine ilişkin bilgi de paylaştı: “Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor.

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor.” dedi.